وجه النائب الصيفي الصيفي سؤالا إلى وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس، جاء كالتالي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل توجد لائحة مكتوبة لتشكيل لجنة الاختيار لمدير جامعة الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.



2 ـ ما الجهة المخولة بتشكيل لجنة الاختيار، وما دور الوزير فيها؟



3 ـ ما مصير مقترحات جمعية أعضاء هيئة التدريس في تشكيل اللجنة؟



4 ـ ما فترة التقديم للترشح لمنصب مدير الجامعة بذكر تاريخ البداية والنهاية، وأسماء المتقدمين؟



5 ـ هل فتح باب الترشح لفترة ثانية بعد انتهاء المدة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بالتواريخ الجديدة مع أسماء المتقدمين فيها، وهل رشح أي من المتقدمين بعد انتهاء الإعلان الأول؟



6 ـ ما آلية تقييم المتقدمين لمنصب مدير الجامعة؟ وكم نصيب رئيس اللجنة وباقي الأعضاء من درجات التقييم؟



7 ـ هل ضمن المتقدمين من له قرابة أو مصاهرة أو نسب مع الوزير؟



8 ـ نمى إلى علمي اصطحاب الوزير أحد المتقدمين معه في زيارات لشخصيات قيادية في الحكومة ليس لها اختصاص في لجنة الاختيار، فما مدى صحة ذلك؟



9 ـ ما مدى صحة ما يشاع أن لجنة الاختيار لديها أفكار غير مكتوبة تروج أن مدير الجامعة يجب أن يكون من خلفيات اجتماعية معينة، وأن إدارة الجامعة لا يمكن أن يتبوأها أشخاص ينتمون إلى فئات اجتماعية أخرى؟



10 ـ هل ضمن شروط الكفاءة في اختيار مدير الجامعة أن تتوافر في المرشح روح الوحدة الوطنية حتى لا يكون تعامله مع الآخرين على أساس خلفياتهم الاجتماعية؟



11 ـ ورد في بيان أعضاء هيئة التدريس الكثير عن ممارسات لجنة الاختيار والشكوك حول أعمالها وتوجهات شخوصها، يرجى تزويدي برد الوزير على البيان المذكور.