محمد القطان: مازالت هناك العديد من الفرص القادمة للفوز شهرياً وربع سنوي وسنوياً



أجرى بنك الخليج يوم الخميس الماضي سحب حساب الدانة ربع السنوي الثالث هذا العام، وأعلن عن فوز موسى علي حيدر بجائزة 100 ألف دينار، وجرى السحب في مقر بنك الخليج بحضور ممثل من وزارة التجارة والصناعة، وممثل من شركة إرنست آند يونغ Ernst & Young.



وحول هذا السحب، قال محمد القطان، المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد في بنك الخليج: نبارك للفائز موسى علي حيدر، فوزه بجائزة الـ 100 ألف دينار في سحب الدانة ربع السنوي الثالث هذا العام. مازالت هناك العديد من الفرص القادمة للفوز شهريا وربع سنوي وسنويا، لذلك نذكر العملاء وندعوهم للادخار في حساب الدانة الذي يمكنهم فتحه والإيداع فيه إلكترونيا عن طريق تطبيق بنك الخليج، أو زيارة أحد فروعنا المنتشرة في أنحاء البلاد. وأتمنى الحظ الوفير للجميع.



وحساب الدانة من أفضل حسابات الادخار في الكويت، بسحوباته الدورية التي تحمل جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة لحاملي الحساب، فهناك فرص شهرية للفوز بألف دينار كويتي لعشرة فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنويين جائزة كل منهما 100 ألف دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار، والسحب السنوي الكبير على الجائزة الكبرى التي تبلغ 1.5 مليون دينار.



ومن المميزات العديدة التي يتمتع بها عملاء حساب الدانة أنه الحساب الوحيد في الكويت الذي يحول فرصك بالفوز من السنة الماضية إلى السنة التالية وذلك ضمن برنامج مكافأة العملاء على وفائهم وولائهم لبنك الخليج.



كذلك، تمت إضافة كل فرص الربح لعملاء الدانة الحاليين من عام 2020 (من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2020) إلى سحوبات عام 2021.



ولزيادة فرص الربح، يجب على العملاء أن يحافظوا على المبلغ المودع في الحساب بألا يقل عن 200 دينار كويتي، أو أن يزيدوه للحصول على فرص ربح أكثر باستمرار. يمكن للعملاء الحصول على فرصة لدخول في السحب الشهري وربع السنوي والسنوي.



فتح حساب الدانة



وللمشاركة في السحوبات القادمة، يجب فتح حساب الدانة بمبلغ 200 دينار على الأقل، إضافة إلى: التقدم بطلب من خلال الخدمة المصرفية عبرالموبايل/ الإنترنت، أو التفضل بزيارة أقرب فرع لبنك الخليج، وذلك لعملاء بنك الخليج الحاليين. أما العملاء الجدد، فيرجى منهم التفضل بزيارة أقرب فرع لبنك الخليج، بعد حجز موعد للزيارة عن طريق تطبيق Visit Gulf Bank، الذي يجعل بدوره تجربة الزيارة أكثر سهولة ويسرا.



إيداع أكثر لفرص أكثر



ويتيح البنك إمكانية الإيداع في حساب الدانة بسهولة ويسر، وذلك لتمكين العملاء من زيادة فرصهم في الفوز، حيث يمكنهم الإيداع عن طريق: الخدمة المصرفية عبر الموبايل/ الإنترنت ومن خلال خدمة الدفع الذاتي الجديدة «ePay». أو زيارة أي من أفرع بنك الخليج، أو عن طريق أجهزة الصراف الآلي ATM/ وأجهزة الصراف الآلي التفاعلي ITM، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء 1805805. كما يمكن إنشاء أمر إيداع مجاني من حسابات أخرى لدى بنك الخليج إلى حساب الدانة.



وتجدر الإشارة إلى أن حساب الدانة متاح للكويتيين وغير الكويتيين المقيمين في الكويت. ويتعين على العملاء إلى الاحتفاظ بالحد الأدنى للرصيد البالغ 200 د.ك لفتح الحساب شرط الاحتفاظ بالمبلغ نفسه للتأهل تلقائيا للدخول في سحوبات الدانة المقبلة. وفي حال انخفض الرصيد إلى ما دون مبلغ 200 د.ك. في أي وقت، يتم خصم مبلغ 2 د.ك. من الحساب على أساس شهري لحين استيفاء الحد الأدنى للرصيد. أما بالنسبة للعملاء الذين يفتحون حساب الدانة أو يودعون مبالغ أكثر في الحساب، فيتأهلون للدخول تلقائيا في سحوبات الدانة خلال العام لربح جوائز نقدية يصل مجموعها إلى أكثر من مليوني دينار كويتي.



تتمثل رؤية بنك الخليج في أن يكون البنك الرائد في الكويت. يشرك البنك موظفيه في العمل في بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء ممتازة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. بفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة، يتمكن بنك الخليج من منح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية بسيطة وسلسة. ويلتزم بنك الخليج بدعم الاستدامة على المستوى المجتمعي، المستوى الاقتصادي، والمستوى البيئي، في مبادرات يتم اختيارها وتحديدها استراتيجيا بما يعود بالنفع على البنك بشكل خاص، وعلى البلاد بشكل عام. ويدعم بنك الخليج رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، ويعمل مع الجهات المختلفة لتحقيقها على أرض الواقع.



ويمكن للعملاء زيارة أحد فروع بنك الخليج، أو التحويل المباشر عن طريق الخدمة المصرفية عبر الإنترنت، كذلك بإمكان العملاء استخدام خدمة الـ «واتساب» على الرقم 1805805 للاستفسار والتواصل الفوري مع ممثلي بنك الخليج، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على نفس الرقم للحصول على المساعدة. ويمكنهم أيضا زيارة الموقع الإلكتروني لمعرفة المزيد عن الحساب وعن الفائزين.