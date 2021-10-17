ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن دوريات المرور تمكنت من ضبط مركبتين بعد ورود عدة شكاوى على هاتف شكاوى وملاحظات الإدارة العامة للمرور، الأولى تفيد قيادة شخص مركبة عكس اتجاه السير، والثانية تفيد بقيادة شخص مركبة تتسبب في تعريض حياة الآخرين للخطر، وتم ضبط المركبتين وجرت إحالتهما الى كراج حجز المرور.

وتهيب الإدارة بقائدي المركبات الالتزام بقواعد وقوانين المرور وتثمن التفاعل الإيجابي للإخوة المواطنين والمقيمين مع المظاهر والسلوكيات السلبية والتعاون مع رجال الأمن لضبط مرتكبيها، داعية الجميع إلى إبلاغ هاتف شكاوى وملاحظات المرور على الرقم 99324092 أو هاتف الطوارئ 112 في حال رصد أي مخالفة.