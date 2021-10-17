كشفت رئيس جمعية العلاج الطبيعي الكويتية هناء الخميس، عن أن مقترح الجمع بين العمل الحكومي والأهلي لمهنة العلاج الطبيعي على طاولة وزارة الصحة للنظر في الموافقة عليه قريبا.

وذكرت الخميس في تصريح صحافي، أن الجمعية تتابع بحرص ادراج "البورد" الخاص بالعلاج الطبيعي في معهد الكويت للإختصاصات الطبية، وذلك بالتنسيق مع الامين العام د.فواز الرفاعي بعد تقديم طلب ادراج "البورد" له ، والذي ابدى اهتمامه وحرصه مشكوراً على أن يكون هناك "بورد" خاص بالعلاج الطبيعي في المعهد.

وعن قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، أكدت الخميس على وجود تنسيق مع مجلس الامة لاقراره بأسرع وقت، منوهة الى وجود تجاوب ورغبة من النواب لاقراره .

وافادت بأن هناك تعاون مستمر مع وزارة الصحة لمحاربة "الدخلاء" على مهنة العلاج الطبيعي لحماية المجتمع من العبث بهم من غير المتخصصين، هذا بالاضافة الى التنسيق مع الهيئة العامة للشباب والرياضة لتشكيل لجنة اشرافية على النوادي الرياضية حفاظاً على سلامة اللاعبين، حيث تم تقديم توصيف وظيفي مبسط للمهام الفنية العاملة في القطاع الرياضي استناداً الى معايير عالمية متبعة

واشارت الى أن هناك تنسيق بين جمعية العلاج الطبيعي وجامعة الكويت فيما يخص استحداث برامج الشهادات العليا في العلاج الطبيعي.