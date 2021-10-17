وجه النائب اسامة الشاهين سؤالا إلى وزير التربية د. علي المضف، قال في مقدمته: لما كان موظفو شؤون الطلبة يعملون ضمن الوظائف المساندة للعملية التعليمية والتربوية في مدارس دولة الكويت المختلفة، فإنه من المهم دعمهم بمنحهم كادر وظيفي، بالإضافة للامتيازات التي منحت لأقرانهم العاملين في القطاعات التربوية المساندة للعملية التربوية.

وحيث تم إفادتي في إجابة لوزارة التربية على سؤال سابق عن سبب عدم شمول قطاع شئون الطلبة في القرارات الصادرة والخاصة بمنح كادر وظيفي للعاملين في الوظائف المساندة للعملية التعليمية والتربوية، بأن وزارة التربية خاطبت ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن في تواريخ (13/2/2020م،13/10/2020م، 25/11/2020م).

وطالب إفادته وتزويده بالآتي:

- هل رد ديوان الخدمة المدنية على كتب الوزارة المشار إليها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من الرد وكتب الوزارة.