رغم مرور حوالي عام على طرح جهاز ألعاب الكمبيوتر بلاي ستيشن 5 (بي.إس فايف)، مازالت أي كمية منه تباع خلال دقائق من طرحها في المتاجر، في حين تكون عملية إعادة البيع هي الفرصة الوحيدة أمام الأشخاص الراغبين في الحصول على هذا الجهاز صاحب الشعبية الطاغية. ولكن شركة سوني طورت نظاما جديدا لمساعدة عملائها في شراء جهاز بي.إس فايف.

وفتحت سوني باب التسيجل لشراء الجهاز على موقعها الإلكتروني. وبحسب الموقع فإن سوني لديها عدد محدود من أجهزة بي.إس فايف سيتم بيعها للعملاء خلال موسم عطلات عيد الميلاد المقبل، ويمكن للراغبين في الشراء التسجيل للحصول على دعوة من الشركة لشراء الجهاز عند طرحه. ولكي يتم التسجيل يجب أن يكون للعميل حساب على خدمة "بلاي ستيشن نتورك"

وتقول سوني إن حصول الشخص على دعوة لشراء الجهاز من الشركة سيتوقف على "اهتماماته السابقة وأنشطته على أجهزة بلاي ستيشن". ويعني ذلك أن الشركة ستبحث ما إذا كان صاحب الحساب حاول سابقا شراء جهاز بي.إس فايف من موقع بلاي ستيشن دايركت من سوني، وما إذا كان الحساب يمارس ألعاب الفيديو بالفعل عبر منصة بلاي ستيشن.

وذكر موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن سوني بهذه الطريقة تسعى إلى الحد من محاولات شراء الأجهزة لإعادة بيعها للعملاء بأسعار أعلى والتي تؤدي إلى نفاد الكميات المعروضة للبيع بسرعة.

يذكر أن التسجيل للحصول على جهاز الألعاب سيكون مقتصرا على العملاء الذين لهم عنوان سكن في الولايات المتحدة. وسيتم إلغاء الحجز لأي عميل سجل طلبه ولا يملك عنوانا أمريكيا.