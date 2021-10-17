شاركت الأميرة اليابانية ماكو في احتفالية متعلقة بطقس ديني في القصر الأمبراطوري في طوكيو، وهي الاحتفالية الأخيرة التي ستحضرها الأميرة بصفتها فردا من العائلة الأمبراطورية قبل زواجها المقرر في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم /الأحد/، أن الأميرة ماكو، وهي الأبنة الكبرى لولي العهد الأمير أكيشينو، قد حضرت الطقس برفقة والديها وشقيقتها الصغرى الأميرة كاكو، الذي حضره أيضا الأمبراطور ناروهيتو وبعض أعضاء العائلة الأمبراطورية.

ومن المقرر أن تتزوج الأميرة ماكو بزميل الدراسة السابق كي كومورو في 26 أكتوبر الجاري، وستفقد الأميرة مكانتها الملكية وستصبح شخصا عاديا.. فيما كان كومورو يدرس القانون في الولايات المتحدة ولكنه عاد مؤخرا إلى اليابان من أجل إتمام الزفاف، ومن المتوقع أن يعود مرة أخرى إلى الولايات المتحدة مع الأميرة ماكو بمجرد زواجهما ليبدأ حياتهما هناك.