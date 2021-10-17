قال مفاوضون إن اتحادا يمثل نحو 60 ألفا من العاملين وراء الكواليس في السينما والتلفزيون توصل إلى اتفاق مبدئي مع المنتجين يوم السبت لتفادي إضراب يهدد بحدوث اضطراب واسع النطاق في هوليوود.

وقال الاتحاد الذي يضم مشغلي الكاميرات وفناني الماكياج والصوت وغيرهم إن المفاوضين وافقوا على عقد جديد مدته ثلاث سنوات.

وتسببت عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة كوفيد-19 في تراكم الإنتاج مما أدى إلى فترات عمل تصل إلى 14 ساعة في اليوم.

وهدد الاتحاد بالإضراب ابتداء من يوم الاثنين إذا لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع تحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون.

وكان من شأن الإضراب أن يوقف الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في جميع أنحاء الولايات المتحدة في أكبر توقف منذ إضراب كتاب السيناريو في هوليوود في عام2007-2008.

وسعى الاتحاد إلى تقليل ساعات العمل ورفع رواتب أعضائه.

وقال الاتحاد في بيانه إن العقد المقترح يعالج هذه القضايا.