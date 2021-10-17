انطلق ماراثون باريس اليوم /الأحد/ في شوارع العاصمة حيث يتراوح عدد المشاركين هذا العام بين 30 و35 الف متسابق.

وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الاخبارية الفرنسية اليوم /الأحد/ أن إنطلاق هذا الماراثون يأتي بعد مرور 30 شهرا على آخر ماراثون نظم في فرنسا وذلك يعود إلى ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ومن جانبه، قال "توماس ديلبوش" المسئول عن تنظيم الأحداث العامة في منظمة الرياضة أموري (إيه إس أو) إن الظروف الصحية في البلاد تفرض عدد معين من القواعد على المشاركين مثل إلزامية التصريح الصحي وارتداء الكمامة قبل إنطلاق الماراثون.

واكد "ديلبوش" أن المنظمة قادر على ضمان تنظيم هذا الحدث بدون مخاطر.

ومن المنتظر أن يمر المتسابقون على ساحة الكونكورد ثم الأوبرا وساحة الباستيل على أرصفة نهر السين قبل إكمال 42.195 كيلومترا بشارع "فوش" في الدائرة السادسة عشر.

وكان قد تم تأجيل ماراثون باريس الذي كان مقررا له في مطلع شهر أبريل الماضي، إلى هذا الخريف وذلك على غرار تأجيل سباقات ماراثون أخرى مثل ماراثون نيويورك المقرر في مطلع شهر نوفمبر المقبل.

يذكر أن ماراثون باريس الأول اقيم عام 1896 و تجمع حشد كبير لمشاهدة 191 مشاركا تنافسوا على مدى 40 كم (25 ميل) من باريس إلى كونفلان سانت أونورين عبر فرساي وقرر المنظمون منح ميدالية تذكارية لجميع العدائين الذين أنهوا السباق في أقل من 4 ساعات.

تم اختيار مسافة 40 كم لأنها كانت المسافة التي تفصل ماراثون عن أثينا. تبلغ المسافة الحالية للسباق 42.195 كم ، والتي أنشأها الاتحاد الدولي لألعاب القوى عام 1921 كطول قياسي لسباق الماراثون ، بعد السباق الأولمبي عام 1908 في لندن.