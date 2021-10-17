وقّعت الإمارات خطاب نوايا مشترك بهدف تعزيز مساعيها نحو تبني نظم غذائية صحية من أنظمة غذائية مستدامة لصالح أفراد المجتمع وجهود الحفاظ على البيئة والاقتصاد الوطني.

وتم توقيع خطاب النوايا -وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية- ضمن فعاليات الاحتفال بيوم الأغذية العالمي في "إكسبو 2020 دبي" بحضور كل من مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، وعبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.

وقالت وزيرة التغير المناخي الإماراتية: "إن تحسين نظم التغذية هو أحد أهم ركائز الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في دولة الإمارات، كما أن لها أثر كبير في تنمية المجتمع وتعزيز صحته، والعديد من الفوائد الاقتصادية التي لا يمكن حصرها.

وأوضحت المهيري أن خطاب النوايا الذي تم توقيعه يمثل خطوة عملية نحو التعاون من أجل الوصول إلى نموذج متكامل للتغذية، وهو ما نعمل على تعزيزه بالشراكة مع مختلف الأطراف المعنية.

ويتضمن خطاب النوايا فهم العوائق والدوافع الحالية التي تحول دون اعتماد النظم الغذائية الصحية والنظم الغذائية المستدامة، وخلق الوعي وضمان فهم الجمهور المستهدف أهمية النظم الغذائية الصحية والأنظمة الغذائية المستدامة، وتحديد مجالات التغيير من خلال التواصل مع المجتمع، والتعليم والتوعية، وتشجيع تغيير السلوك الإيجابي القابل للقياس.