على مشارف مؤتمر الأطراف المناخي الدولي السادس والعشرين (كوب 26) وبعدما رفعت العائلة الملكية البريطانية الصوت في قضية المناخ، يسلم الأمير وليام مساء الأحد جوائز "إيرث شوت" بنسختها الأولى والتي تكافئ جهات تسعى لاستنباط حلول للأزمة المناخية.

وسيتلقى الفائزون في كل من الفئات الخمس (حماية الطبيعة واستعادة بريقها، وتنقية هوائنا، وإحياء محيطاتنا، وبناء عالم خالٍ من النفايات، وإصلاح مناخنا البيئي)، جائزة قدرها مليون جنيه استرليني (1,37 مليون دولار) لتطوير مشاريعهم.

وقال الأمير وليام لهيئة "بي بي سي" هذا الأسبوع "لا يمكن أن يكون لدينا خطابات طنانة وعبارات رنانة من دون ما يكفي من الخطوات" على الأرض.

وأضاف حفيد الملكة إليزابيث الثانية "آمل أن تشجع الجائزة أناسا كثيرين في موقع المسؤولية على الذهاب أبعد" و"البدء فعليا بالإيفاء بوعودهم".

وفي مقطع قصير سيُعرض خلال الحفلة، يدعو الأمير وليام إلى "الاتحاد من أجل إصلاح الكوكب"، وفق ما ذكر قصر كنسينغتون.

وسيشير في الكلمة إلى أن "الخطوات التي سنختار القيام بها أو عدمه خلال السنوات العشر المقبلة ستحدد مصير الكوكب للسنوات الألف المقبلة".

ومن بين المشاريع الـ15 في المنافسة النهائية، مزرعة في البهاماس تربي شعبا مرجانية مقاومة لاحترار المناخ، وطاولة كيّ نقالة تعمل على الطاقة الشمسية من ابتكار فتاة هندية، وشركة بابانية ناشئة تعمل في معالجة المياه المبتذلة إضافة إلى مشروع في نيجيريا يرمي إلى توليد طاقة كهربائية نظيفة بأسعار ميسرة.

وأطلقت جائزة "إيرث شوت" سنة 2020 مع مكافآت مالية بقيمة 50 مليون جنيه استرليني (68,7 مليون دولار) على عشر سنوات، ويروج القائمون لها على أنها "أرقى جائزة بيئية في التاريخ". وهي مستوحاة من برنامج الصعود إلى القمر الذي أطلقه الرئيس الأميركي جون ف. كينيدي وساهم في تقدم البشرية على صعيد التكنولوجيا.