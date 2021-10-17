ظهر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك كضيف مفاجئ عبر الفيديو في مؤتمر تنفيذي لشركة فولكس فاجن في ألباخ، بالنمسا.

ونشر الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن، هربرت ديس، صورة على تويتر تظهره على منصة ويظهر ماسك على شاشة بجانبه .

وكتب ديس: "بعقلية جديدة وثورة في مقرنا فولفسبورج يمكننا أن ننجح في المنافسة الجديدة".

وأضاف: "إنه لقاء جيد مع 200 من كبار المديرين في ألباخ. مسؤولية كبيرة في مرحلة حاسمة لشركتنا. شكرا للانضمام ... ، سنزوركم قريبا (يا إيلون ماسك) في جرونهايد"، في إشارة إلى مصنع تسلا الجديد بالقرب من برلين.

ووفقا لمتحدث باسم فولكس فاجن، وجه ديس الدعوة لماسك أيضا لزيارة مقر المجموعة في فولفسبورج في شمال ألمانيا.

وكتب ديس على منصة لينكدين أن ماسك أضيف كضيف مفاجئ. وفقا للمتحدث باسم شركة فولكس فاجن، ديس قد دعا رئيس تسلا.

وكانت صحيفة هاندلسبلات قد نشرت تقريرا عن ظهور ماسك نقلا عن مشاركين في الحدث.