صرح مدير مركز جماليا الروسي، ألكسندر جينتسبيرج بأن اللقاح المضاد لفيروس كورونا على شكل بخاخ للأنف ، الذي طوره المركز لم يبدأ بعد المرحلة الثانية من التجارب السريرية بسبب نقص التمويل.

وقال جينتسبيرج - في تصريحات لوكالة تاس الروسية اليوم الأحد - إنه "تم السماح بإجراء التجارب لكنها لم تبدأ بعد" مشيرا إلى أن عدم كفاية التمويل كان من أسباب ذلك التأخر.

وكانت وزارة الصحة الروسية أصدرت تصريحا في وقت سابق من الشهر الجاري لمركز جماليا لإجراء تجارب سريرية للمرحلة الثانية للقاح ضد فيروس كورونا على شكل بخاخ للأنف.

وذكر بيان أن إعداد لقاح (سبوتنيك v) سيتم اختباره على قاعدة مركز البحث العلمي للسلامة البيئية في سانت بطرسبرج بمشاركة 500 متطوع بالغ. وتم إصدار التصريح في 12 أكتوبر ويسري حتى 31 ديسمبر 2023 .

وكان جينتسبيرج قد صرح في شهر أغسطس الماضي بأن تجارب لقاح الأنف قد تبدأ في نهاية عام 2021 - أوائل عام 2022 ، بينما من المتوقع اعتماد هذا اللقاح في عام 2022.