أعلن مهرجان الجونة السينمائي، برنامج عروض وفعاليات اليوم الأحد، والتي تقام ضمن أجندة دورته الخامسة، التي انطلقت فعالياتها يوم الخميس الماضي وتستمر 10 أيام.

ويتضمن برنامج عروض وفعاليات اليوم حلقة نقاشية حول " السينما كآداة للتغيير المجتمعي"، من خلال الإجابة على عدد من الطروحات عن إمكانية أن تكون صناعة الأفلام غير الروائية قوة للتغيير، وكذلك أن تكون السينما عدسة لاستكشاف الانشطة الاجتماعية وتعزيزها على حد سواء، وإمكانية أن يكون الفيلم عاملا للتغيير من خلال رفع الوعي المجتمعي عبر الحدود "، وتقام الحلقة ضمن فعاليات جسر الجونة السينمائي.

كما يتضمن برنامج اليوم مجموعة من المحاضرات واللقاءات، ومقابلات إعلامية بينها مقابلة مع فريق عمل فيلم " حياة إيفانا " لريناتو بورايو سيرانو، وهو فيلم روسي، نرويجي، استوني فنلندي مشترك، ويُعرض ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، وتدور قصة الفيلم حول حياة إيفانا الشابة التي تعيش برفقة أطفالها الخمسة، حياة البدو الرحل في مرتفعات التندرا بالقطب الشمالي، حي تظهر إيفانا كامرأة قوية تقرر التخلي عن حياة شعب النينتس التقليدي، والانتقال للعيش في المدينة.

بجانب ذلك هناك مقابلة مع فريق فيلم " ضوء طبيعي " لدينيش ناجي، والذي يُعرض ضمن برنامج الاختيار الرسمي خارج المسابقة، وهو إنتاج مشترك لكل من المجر وفرنسا وألمانيا ولاتفيا، وتدور قصة الفيلم حول رجل بسيط يعمل جنديا بالجيش المجري، ويجد نفسه شاهدا على مذبحة جماعية مروعة.

ومن بين الأفلام التي يعرضها مهرجان الجونة اليوم ، فيلم " ريش " لعمر الزهيري، وهو فيلم مصري فرنسي هولندي يوناني مشترك، يشارك بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وتدور قصة الفيلم حول سامي الأب المتسلط، والذي تحوله خدعة ساحر ، خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابنه البالغ من العمر 6 سنوات ، إلى دجاجة.

ويدفع هذا التحول الغامض للأب حياة الأسرة إلى مسار سوداوي ساخر، تكتشف فيه الزوجة إمكانية العيش " دون سلطة بطريركية "، وحينما يعود الأب في صورته الجديدة غير المجدية، يصبح عبئا على الأسرة، وتتحول عودته التي طال انتظارها إلى خيبة أمل كبيرة.

يُذكر أن الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، والمقامة في منتجع الجونة المصري، المطل على شواطئ البحر الأحمر، خلال الفترة من 14 وحتى 22 من شهر تشرين أول / أكتوبر الجاري، تشهد تقديم عروض لقرابة 80 فيلما من 44 بلدا حول العالم.