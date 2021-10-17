أكدت وكالة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، أن درجات الحرارة في سول وصلت اليوم /الأحد/ إلى 1.3 درجة مئوية، وهو أدنى مستوى لها منذ 67 عاما وتحديدا منذ 13 أكتوبر 1954 .ووفقا لوكالة الأنباء الكورية - يونهاب - شهدت بعض مناطق العاصمة تراجعا في الحرارة إلى ما تحت الصفر، وشوهد أول جليد في الموسم بالمدينة، قبل 17 يومًا من المتوسط.كما ضرب الطقس البارد أجزاء أخرى من البلاد، حيث انخفضت درجات الحرارة في المتوسط على مستوى البلاد بأكثر من 10 درجات مئوية عن اليوم السابق.

وقالت وكالة الأرصاد إن درجات الحرارة على جبل سوراك في إقليم كانغون انخفضت إلى 9.3 درجات مئوية تحت الصفر في الصباح، وشهدت قرية يون تشون الحدودية انخفاض درجات الحرارة إلى 3.9 درجة تحت الصفر، مضيفة أن موجة البرد غير المعتادة جاءت مع وصول البرد القطبي من القطب الشمالي إلى كوريا الجنوبية وتلاشى الضغط المرتفع شبه الاستوائي.ومن المتوقع أن تستمر موجة البرد خلال الأسبوع المقبل