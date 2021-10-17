تواجه مدينة لوزان، عاصمة الرياضات الأولمبية على ضفاف بحيرة ليمان، مشكلة غير مسبوقة في سويسرا تتمثل بتلوث بمركبات الديوكسين الناجم عن المخلفات الملوثة لمحرقة نفايات منزلية قديمة في رابع كبرى مدن البلاد.

لكن التلوث بهذه المادة الكيميائية الشديدة السميّة عند تراكمها، والتي اشتُهرت خلال حرب فيتنام وكارثة سيفيزو الصناعية في إيطاليا عام 1976، اكتُشف بالصدفة مطلع العام الحالي.

وتوضح المستشارة لشؤون البيئة في بلدية لوزان ناتاشا ليتزيستورف لوكالة فرانس برس "نظرا لأننا لم نبحث عن الديوكسينات، لم نعثر عليها"، إذ تركزت عمليات القياس على تحديد مستويات تلوث الهواء والماء

- أسوأ -كشفت السلطات هذا الأسبوع أن التلوث أكثر خطورة وانتشارا مما كان يُعتقد سابقا.

وتوضح خارطة للمدينة كامل المنطقة المتضررة التي يبلغ طولها أكثر من خمسة كيلومترات بدءا من شواطئ بحيرة جنيف باتجاه الشمال الشرقي للمدينة وبعرض 3,6 كيلومترات.

وتغطي المنطقة ذات التركيز الأعلى (أكثر من 200 نانوغرام لكل كيلوغرام) مرتفعات لوزان، حول إحدى رئاتها الخضراء وهي غابة سوفابولان، وكذلك حول كاتدرائية المدينة. وسُجل مستوى أقصى بلغ 640 نانوغراما في وسط المدينة.

ووُضعت لافتات تحذيرية على الملاعب والحدائق العامة في المدينة. وتدعو توصيات السلطات أهل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات إلى منعهم من وضع أيديهم في أفواههم إذا كانوا قد لعبوا على الأرض.