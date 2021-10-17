ذكرت صحيفة "إن.زد.زد. آم سونتاج" أن سويسرا ستحذر شركات صناعية رئيسية من أنها ربما تضطر للاقتصاد في الكهرباء هذا الشتاء، في محاولة لتفادي انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء

وسيتم إرسال خطابات لحوالي 30 ألف شركة، تستهلك كل منها، أكثر من مئة ألف كيلو واط في الساعة ، سنويا، من منظمة "أوسترال" لإدارة الأزمات للقطاع.

وأضافت الصحيفة أنه ربما يطلب من تلك الشركات تقليص الاستهلاك بواقع 10% إلى 30%، حال حدوث نقص في التيار الكهربائي.

وذكرت منظمة "أوسترال" في الكتيب، الذي سيتم توزيعه ، بحلول نهاية تشرين ثان/نوفمبر المقبل "يتعين على جميع المستهلكين الرئيسيين توفير قدر معين من الكهرباء".

يأتي التحذير، وسط صدمة في قطاع الطاقة عالميا، ناجمة عن وجود مخزون من الغاز الطبيعي أقل من المعتاد.