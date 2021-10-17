ارتفعت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خاصة بين الناخبين الأصغر سنا المحتملين، وفقا لاستطلاع أجرته المؤسسة الفرنسية للرأي العام، ونشرته صحيفة جورنال دي ديمانش اليوم الأحد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شعبية ماكرون ارتفعت بواقعة نقطتين مئويتين لتصل إلى 40%.

وخلص الاستطلاع إلى أن شعبية ماكرون بين من تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاما وصلت إلى 46% بارتفاع بواقع نقطتين مئويتين.

وقال فردريك دابي مدير المؤسسة الفرنسية للرأي العام لصحيفة جورنال دي ديمانش إن تركيز المواطنين الفرنسيين يتحول من تعامل ماكرون مع جائحة كورونا إلى تناقص القوى الشرائية المرتبط جزئيا بارتفاع أسعار الطاقة.

ويسعى ماكرون لخوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل للفوز بفترة رئاسية ثانية لمدة خمسة أعوام. ومن المقرر إجراء جولة التصويت الأولى في 10 نيسان/أبريل المقبل.

وستجرى جولة التصويت الثانية، في حال لم يحصل مرشح على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى، في 24 نيسان/أبريل المقبل.

وبلغت نسبة شعبية رئيس الوزراء جان كاستكس 38%. وشمل الاستطلاع 1887 شخصا، وأجري هاتفيا في الفترة من 7 حتى 15 تشرين أول/اكتوبر الجاري.