وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام عقار "تيسينتريك" أو "أتيزوليزوماب" التي أنتجته شركة (روش) السويسرية للصناعات الدوائية كعلاج مساعد، بعد الجراحة والعلاج الكيميائي باستخدام البلاتين، للبالغين المصابين بسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة من المرحلة الثانية والثانية، على النحو الذي يحدده اختبار حاصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء، حسبما أفادت الشركة في بيان.

وأظهرت النتائج أن العلاج باستخدام "تيسينتريك"، بعد الجراحة والعلاج الكيميائي القائم على البلاتين، قلل من خطر عودة المرض أو الوفاة بنسبة 34 % لدى الأشخاص المصابين بسرطان الرئة من المرحلة الثانية والثانية، مقارنة بأفضل رعاية داعمة.

ويتوفر "تيسينتريك" بثلاثة خيارات للجرعات، مما يوفر المرونة في اختيار إعطاء الجرعة كل أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة.