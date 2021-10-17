قال وزير الصحة البريطاني السابق، مات هانكوك، إن الأمم المتحدة راسلته لتوضيح أن هناك مسألة فنية في قواعدها تعني أنها لا تستطيع أن تعرض عليه دورا كممثل خاص لها كما هو مخطط له.

وكان من المقرر أن يتولى وزير الصحة السابق منصبا غير مدفوع الأجر في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة لمساعدة دول القارة على التعافي من آثار جائحة فيروس كورونا.

ولكن بعد أن نُقل عن متحدث باسم الأمم المتحدة قوله إن المهمة "لم يتم المضي قدما فيها"، أصدر هانكوك بيانا لتوضيح سبب سحب العرض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

وقال هانكوك: "تشرفت بتواصل الأمم المتحدة معي وتعييني ممثلا خاصا للجنة الاقتصادية لإفريقيا للمساعدة في دفع أجندة تعزيز الأسواق وجذب الاستثمار إلى إفريقيا".

وأضاف: "لقد كتبت إليّ الأمم المتحدة لتوضيح أن قاعدة فنية للأمم المتحدة ظهرت لاحقا تنص على أن أعضاء البرلمان الحاليين لا يمكن أن يكونوا ممثلين خاصين للأمم المتحدة".

وتابع قائلا: "بما أنني ملتزم بمواصلة العمل كنائب برلماني عن وست سوفولك، فيعني هذا أنني لا أستطيع تولي المنصب".