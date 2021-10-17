مضت حركة العمل في مطار العاصمة الألمانية الجديد "بي إي آر" بلا مشاكل إلى حد كبير رغم الطوابير، ما يوحي بعدم تكرار فوضى أعمال المناولة التي حدثت مطلع الأسبوع الماضي.

وقال متحدث باسم المطار إنه كانت هناك أوقات ذروة ظهرت الطوابير خلالها مرة أخرى أمام خدمة المناولة، لكنه أشار إلى أن العمل سار بشكل طبيعي على نطاق واسع.

وأشار المتحدث إلى تأخر في أعمال خدمة المناولة بوجه عام بسبب ظروف جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هذا ينطبق على مطار برلين كما على جميع المطارات.

كان اكتظاظ المطار بالكامل مطلع الأسبوع الماضي تسبب في حالة من الغضب والإحباط للركاب بعدما اضطر بعضهم إلى الانتظار أكثر من ساعتين لتسجيل الوصول كما فات بعض الركاب اللحاق بطائراتهم.

كان عدد ركاب المطار وصل يوم الجمعة من الأسبوع قبل الماضي إلى نحو 67 ألف شخص وإلى 55 ألف شخص يوم السبت الماضي وإلى 66 ألف شخص يوم الأحد الماضي.

وكان قد تم الإعلان عن أسباب مختلفة لهذه الفوضى، وكانت شركة لوفتهانزا ذكرت أن السبب في ذلك يرجع إلى نقص أطقم المناولة الأرضية في الصالة.

في المقابل ذكرت الشرطة المشغلة للمطار أن هذه المشاكل ترجع إلى نقص أطقم الموظفين في النوافذ، وطالبت ولايتا برلين وبراندنبورج بالتحقيق في هذه المشاكل.