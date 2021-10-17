أكد المفوض العام للجناح الألماني في إكسبو 2020 دبيديتمار شميتز اليوم/ الأحد/ أن جهود الإمارات لاستضافة أهم حدث ثقافي وحضاري على مستوى العالم تجسد القدرات الاستثنائية والتخطيط المدروس في التنظيم وتطبيق تدابير الأمان في ظل جائحة كورونا العالمية.

وقال شميتز - وفقا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" - إن الإمارات بذلت جهوداً عظيمة لضمان توفير بيئة آمنة لزوار إكسبو 2020 دبي، مشيرا إلى أن إكسبو 2020 دبي مثالاً يحتذى به في تنظيم الفعاليات العالمية في فترة ما بعد "كورونا" لتنشيط صناعة الفعاليات ودعوة الناس من جميع أنحاء العالم للالتقاء سوياً.

وأضاف أن إكسبو 2020 دبي فرصة عظيمة للترويج للصورة العصرية الإيجابية لألمانيا، مشيرا إلى أن طاقم الجناح الألماني بالكامل يشعر بالامتنان لكرم الضيافة في دبي، موضحا أن الجناح الألماني يعرض معلومات شاملة عن القدرات التكنولوجية والصناعية والثقافية لبلاده بشكل جذاب وإبداعي ويقدم حلولاً محتملة تتصل بشعار الحدث العالمي "تواصل العقول وصنع المستقبل".