لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم، وفُقد آخر، إثر غرق سفينة في نهر باراغواي بولاية ماتو غروسو وسط-غرب البرازيل، وفقا لما أعلنته السلطات المحلية

وقع الحادث بعد ظهر يوم الجمعة نتيجة رياح عاتية تسببت بغرق السفينة التى كانت تقل 21 شخصا معظمهم من السياح الذين غادروا ريو فيردي بولاية غوياس، يوم 8 أكتوبر.

والضحايا الـ6 كلهم رجال، و4 منهم من نفس العائلة.

كان القارب على بعد حوالي 10 كيلومترات من مدينة كورومبا، وتمكن 14 من الأشخاص الذين كانوا على متنه من السباحة إلى بر السلامة.

وعثرت فرق الإنقاذ على 5 جثث يوم السبت، إضافة لجثة أخرى عُثر عليها ليلة الجمعة. وهناك شخص آخر لا يزال مفقودا.

ووفقا للبحرية البرازيلية، فعندما غرقت السفينة، كانت الرياح بالمنطقة تهبّ بسرعة 145 كيلومترا في الساعة