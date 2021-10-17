كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن أن الفريق الرقابي بإدارة السلامة بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير قام بتحرير مخالفة لإحدى الشركات بقيمة 77 ألفا وخمسمائة دينار خلال تنفيذ جولة ميدانية على عدد من الشركات بمنطقة صبحان للتأكد من سريان رخصة السلامة وترخيص التشوين للشركات للحد من استغلال أملاك الدولة.

وفي هذا السياق، قالت مدير إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير م.ميساء بوشهري إن الجولة الميدانية التي نفذها المفتشون بالفريق الرقابي على عدد من الشركات بمنطقة صبحان للتأكد من سريان رخصة السلامة وترخيص التشوين للشركات للحد من استغلال أملاك الدولة أسفرت عن تحرير مخالفة بقيمة 77 ألفا وخمسمائة دينار لإحدى الشركات لاستغلالها أراضي تابعة لأملاك الدولة.

وأشارت إلى أن إحدى الشركات قامت باستغلال مساحة 2500م2 بعد انتهاء رخصة السلامة والتشوين لمدة (465) يوما، مشيرة إلى أن هذه المخالفة جاءت بموجب قرار المجلس البلدي رقم م.ب/84/11/148 المتخذ بتاريخ 84/6/4 وقرار لجنة السلامة رقم (2019/2322) الخاص بشروط وإجراءات وضوابط إصدار وتجديد رخص التشوين.

وأكدت تواصل الحملات لرصد جميع المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها على الفور بناء على توجيهات الإدارة العليا في البلدية بتكثيف الحملات والتأكد من كافة التراخيص الممنوحة سواء تراخيص السلامة أو التشوين.

ودعت بوشهري أصحاب الشركات الى الالتزام بالقانون ولوائح وأنظمة البلدية والإسراع باتباع الإجراءات اللازمة واستخراج كافة التراخيص تجنبا للمخالفة والغرامة.

من جانبها، دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الى الاتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتساب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية.