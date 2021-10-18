في إطار مشاركتها في معرض جيتكس العالمي، تنظم هواوي مجموعة واسعة من المؤتمرات والمنتديات والفعاليات تحت شعار «استكشاف آفاق التحول الرقمي»، وتسلط الضوء خلالها على واقع وتحديات ومستقبل الرقمنة في دول المنطقة. وباعتبارها الشريك البلاتيني لمعرض جيتكس هذا العام، تتوسع هواوي بجناحها والأنشطة المقامة فيه لتؤكد من خلاله على القيمة المتزايدة التي يحققها التحول الرقمي للاقتصادات المحلية، والدور الإيجابي الذي يمكن أن تؤديه التقنيات الحديثة في مستقبل تنمية وتطوير أعمال وخدمات القطاعات والصناعات الرئيسية على مدار العام المقبل. وتعكس مشاركة هواوي في المعرض التطور الكبير الذي تشهده مسيرة التحول الرقمي في دول منطقة الشرق الأوسط على ضوء تطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي وصل لمراحل متقدمة تتميز بالاعتماد على التقنيات الرقمية في أنظمة الدعم والإنتاج وتوفير تجارب جديدة للمستخدم من خلال الاستخدامات العملية للتقنيات الناشئة مثل الحوسبة السحابية والجيل الخامس والتقنيات النظيفة في مرحلة بعد الجائحة، حيث تبحث جميع القطاعات عن فرص أكثر كفاءة وتنوعا لضمان ثبات الأعمال وتطويرها. وقال رئيس هواوي في الشرق الأوسط ستيفن يي: تثق هواوي بقدرة التكنولوجيا الرقمية على توفير حلول جديدة للمشاكل التي نواجهها جميعا. وتشهد جميع القطاعات تغيرات كبيرة نتيجة للتحديات التي يواجهها العالم سواء بسبب التغيرات المناخية أو الاضطرابات السياسية أو مواصلة مساعي التعافي الاقتصادي من الجائحة. ونحن ملتزمون بتوفير خدماتنا للحكومات ومشغلي الاتصالات والمؤسسات والمستهلكين في المنطقة لدعم جهودهم على صعيد الاستفادة من التقنيات الحديثة لإنجاز رحلة التحول الرقمي على مدى الأعوام المقبلة.