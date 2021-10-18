مي العويش: فخورون بتطوير مواهبنا الداخلية في التخصصات الرقمية المهمة



أعلن بنك الخليج عن إطلاق برنامج سفراء البيانات كجزء من جهود البنك المستمرة لتوفير تجربة مصرفية رقمية متميزة لعملائه.

من خلال البرنامج الجديد سيدرب البنك 140 موظفا من مختلف الإدارات على جودة البيانات الرئيسية والتحليلات، لرفع مهارات الموظفين وتمكينهم من استخدام علوم البيانات المتقدمة من أجل تعزيز خدمات ومنتجات البنك.



ويعد البرنامج الجديد جزءا من استراتيجية بنك الخليج التي أعلن عنها لعام 2025، والتي تهدف إلى تزويد العملاء بتجربة مصرفية غير مسبوقة قائمة على التحول الرقمي.

ويمثل إطلاق البرنامج الجديد التزاما رائعا من قبل البنك لتدريب الموظفين بسرعة وكفاءة على المفاهيم الأساسية بما في ذلك جودة البيانات ومفاهيم البيانات والتدريب على برنامج إدارة البيانات Tableau.

كجزء من البرنامج الجديد، سيتم تدريب 1 من كل 10 موظفين في كل فريق على كيفية استخدام أدوات البيانات والتحليلات.



جدير بالذكر أن منهج برنامج سفراء البيانات تم تطويره داخليا بالكامل من قبل مكتب البيانات والتحليلات في بنك الخليج، وهو أول برنامج قائم بذاته للبيانات والتحليلات في البلاد.

ووضعت المنهج الجديد كفاءات كويتية، ليتم اعتماده بعد ذلك من قبل خبير البيانات المشهور عالميا، د.توماس ريدمان، الذي ظهرت كتبه ومقالاته في دوريات مرموقة بما في ذلك MIT Sloan وHarvard Business Review.



وفي سلسلة من الخطوات الأولى في البلاد، تعتبر مي العويش، رئيسة وحدة البيانات في بنك الخليج، أول امرأة تعتلي هذا المنصب في الكويت، وهي عضو في مجلس إدارة جمعية التحليلات الرقمية (DAA) المشهورة عالميا.

وتعليقا على برنامج سفراء البيانات، قالت العويش: نحن في بنك الخليج نؤمن إيمانا راسخا بأن موظفينا هم الأساس في نجاحنا، والسر وراء تميزنا في الصناعة المصرفية.

هذا هو السبب في أننا نستثمر باستمرار في موظفينا، ما يضمن أن موظفينا يتعلمون دائما مهارات جديدة من أجل مواكبة متطلبات السوق الحالية.

يمثل إطلاق برنامج سفراء البيانات لدينا سلسلة من الخطوات الأولى للبلد، وللبنك أيضا، حيث نعمل على الاستثمار في الحلول التكنولوجية المتكاملة لتسهيل التحول الرقمي داخليا مع موظفينا وخارجيا لعملائنا.

مع توجه القطاع المصرفي نحو حقبة جديدة من الرقمنة، يفتخر بنك الخليج بإظهار ديناميكية في الاستجابة السريعة للمتطلبات الرقمية اليوم.

نحن فخورون بتطوير مواهبنا الداخلية في التخصصات الرقمية المهمة مثل علوم البيانات والأمن السيبراني، ونحن متحمسون لجني العديد من الفوائد التي ستأتي تباعا نتيجة لتمكين موظفينا من التفكير بشكل نقدي متجه نحو البيانات.



ويخطط بنك الخليج لعقد برنامج سفراء البيانات سنويا كجزء من التزامه بتدريب الموظفين الجدد وتعزيز المواهب الحالية.

كما يخطط البنك لإطلاق برنامج تأهيلي للبيانات على مستوى البنك لتحسين مهارات موظفي بنك الخليج بشكل مستمر، وتمكين الإدارات من إنشاء جداول البيانات الآلية واستخدام أحدث الأدوات والتقنيات لتطوير المشاريع.