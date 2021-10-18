أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية (رماية) صالح عادل الصالح أن الجمعية العمومية التي دعت إليها وزارة التجارة والصناعة أمس سجلت حضورا للمساهمين بلغ 48.8% وبالتالي تم تأجيل الجمعية للموعد الجديد في تاريخ 24 أكتوبر الجاري.



وقال الصالح في بيان صحافي أمس، إن وزارة التجارة والصناعة فتحت باب تسجيل النصاب للمساهمين منذ التاسعة والنصف وحتى انتهاء المهلة ولم يسجل سوى 48.8% من المساهمين الحريصين على مصالح الشركة.



وأكد الصالح أن الجمعية العمومية أبوابها مفتوحة لجميع المساهمين وهذه الجمعية تحت إدارة وزارة التجارة.



وشدد على أن النسبة التي حضرت أمس تمثل أغلبية حريصة على مصلحة الشركة والمساهمين ويجب أن يحذو حذوهم كل مساهم حريص على الشركة وإعادتها للتداول.



وتابع أن الجمعية العمومية ستكون متاحة للجميع في 24 أكتوبر الجاري في وزارة التجارة والصناعة التي أبلت بلاء حسنا على مستوى التنظيم والتجهيز الدقيق الذي يضمن الحياد وخروج الجمعية بشكل مهني وقانوني.



وأعرب الصالح عن تقديره لدور الشركة الكويتية للمقاصة التي قامت بجهد كبير في تدقيق كافة التوكيلات للتأكد من صحة النصاب.



وكشف الصالح عن التطور الكبير في أداء «رماية» والتي شهدت قفزة نوعية على جميع المستويات ما عزز من مركزها المالي ودفعها الى تحقيق العديد من المكاسب التي انعكست على أداء الشركة، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر السهم خلال العام الحالي بنحو 254% ما يؤكد ثقة المساهمين والمستثمرين في الشركة وقدرة الإدارة التنفيذية على إنجاز عملية إعادة الهيكلة بنجاح.



وقال الصالح إن عملية التطوير التي تشهدها «رماية» في ظل الإدارة الجديدة انعكست آثارها الإيجابية على أداء الشركة وربحيتها وقدرتها على الاستمرار وتحقيق عوائد أفضل لمساهميها حيث تم إبرام العديد من الاتفاقيات التي عززت من أصول الشركة وساهمت في تخفيض نسبة المديونيات بشكل كبير.



وتابع: ساهمت القرارات الحصيفة للشركة في حل العديد من المشاكل العالقة والتي لم تستطع الإدارات السابقة حلها، حيث كان أبرزها هيكلة أصول الشركة والتفاوض لجدولة المديونيات، حيث تم التوصل إلى تسويات مالية بما يعود بالنفع على المساهمين ويقلص من الخسائر المتراكمة مستقبلا.



وأشار الى تعاقد الشركة مع أحد المكاتب الهندسية للعمل على فصل أرض جزيرة الريم الواقعة في إمارة أبوظبي إلى ثلاث قطع ومن ثم البدء في وضع خطط واستراتيجيات التطوير وذلك بعد أن نجاحنا في استملاك الأرض عبر إجراء تسوية مع المطور الرئيسي والتي تم بموجبها إلغاء ديون بقيمة 32 مليون دينار ومن ثم سيتم العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين قطعة الأرض وتوثيق عقد الملكية باسم الشركة ما يجعل «رماية» الشركات الأولى التي تحصل على صك الملكية هناك.



وأوضح الصالح أن «رماية» حاليا تمتلك محفظة مالية متنوعة ضمت العديد من الاستثمارات المالية المتميزة أبرزها حصة تبلغ نسبتها 29% في شركة البريق القابضة والتي تعد من الشركات الرائدة في قطاع الاستثمار العقاري، حيث قامت مؤخرا بشراء عقارات استثمارية مدرة للدخل بقيمة 10 ملايين دينار وسيكون عائد الاستثمار المتوقع بين 11 و15% سنويا ما سينعكس ايجابا على الوضع المالي للشركة، هذا بالإضافة الى حصة مؤثرة أخرى في شركة جياد القابضة بنسبة 22.5% والتي لديها العديد من الاستثمارات المالية، إضافة الى عدة استثمارات مالية أخرى تعمل الشركة على تطويرها إعادة النظر فيها.