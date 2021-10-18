عادل الماجد: إطلاق Nomo Bank امتداد لخطط «بوبيان» للتوسع في الخدمات الرقمية

الاستمرار في تحقيق مستويات جيدة من الأرباح رغم الظروف الاستثنائية الناتجة عن «كورونا»

5.4 مليارات دينار ودائع العملاء بنسبة نمو 8%.. و5.3 مليارات دينار محفظة التمويل بنمو 13%

ارتفاع حصة بنك بوبيان السوقية من التمويل المحلي إلى نحو 11% بصفة عامة.. ومستمرون بالتوسع



أعلن بنك بوبيان عن تحقيقه أرباحا تشغيلية حتى نهاية سبتمبر الماضي بلغت 76 مليون دينار مع استمرار البنك في تجنيب مخصصات بقيمة 44 مليون دينار محققا أرباحا صافية بلغت 31.9 مليون دينار بزيادة 37% عن العام الماضي وبلغت ربحية السهم 9.29 فلوس.



وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد: «بحمد الله استطعنا الاستمرار في تحقيق مستويات جيدة من الأرباح التشغيلية والصافية مما يجعلنا متفائلين بإنهاء العام الحالي بنتائج إيجابية على الرغم من الظروف الاستثنائية التي مررنا بها ومواصلتنا لتقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء مع تحقيق أعلى مستويات المرونة في تطويع خدماتنا ومنتجاتنا عبر مختلف الوسائل الرقمية».



ولفت الماجد الذي يرأس مجلس إدارة بنك لندن والشرق الأوسط إلى أن إعلان الأرباح يأتي متزامنا مع انطلاق عمليات التسويق لبنك «Nomo Bank» خلال الربع الثالث كأول بنك رقمي إسلامي عالمي من لندن من خلال بنك لندن والشرق الأوسط الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرا له كجزء من مجموعة بنك بوبيان والذي يعمل وفقا لقوانين سلطات الرقابة المالية البريطانية.



وأضاف «يمثل البنك الجديد تطبيقا عمليا لاستراتيجية بوبيان في التوسع خارجيا بعد تأكيد مكانتنا محليا وامتدادا لخطط بوبيان للتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية».



وأعرب الماجد عن سعادته بعودة القطاعات الاقتصادية في الكويت للعمل بصورة طبيعية بعد الجهود التي بذلتها الدولة بمختلف مؤسساتها من أجل تطعيم الغالبية العظمى من سكان الكويت مواطنين ومقيمين حتى تم فتح جميع القطاعات ومن ثم العودة الى الحياة الطبيعية.



واستعرض الماجد أبرز الأرقام التي حققها البنك حتى نهاية الربع الثالث حيث بلغ إجمالي ودائع العملاء 5.4 مليارات دينار بنسبة نمو 8% فيما بلغت محفظة التمويل 5.3 مليارات دينار بنسبة نمو 13% وبلغت الإيرادات التشغيلية 141 مليون دينار بنسبة نمو 14%، أما على مستوى الحصص السوقية، فقد ارتفعت حصة البنك من التمويل المحلي بصفة عامة إلى نحو 11%.



وقال الماجد: «بطبيعة الحال كان من الضروري تجنيب مخصصات تحوطية إضافية لدعم المركز المالي للبنك وزيادة القدرة على مواجهة التداعيات المستقبلية لأزمة كورونا الحالية، وهو أمر طبيعي نتيجة الأزمة التي تعتبر الأولى من نوعها التي نمر بها في العصر الحديث».



إنجازات ونجاحات



من ناحية أخرى، استعرض الماجد أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام الحالي أبرزها نجاح البنك إقليميا وعالميا في تغطية الاكتتاب في الصكوك التي قام بطرحها بقيمة 500 مليون دولار بمعدل ربح سنوي 3.95%، وتجاوزت إجمالي طلبات الاكتتاب مبلغ 1.3 مليار دولار (تمثل أكثر من 2.6 ضعف حجم الصكوك المصدرة) وهو ما يؤكد السمعة العالمية والإقليمية التي يتمتع بها بنك بوبيان نتيجة ما حققه من إنجازات مشهودة خلال السنوات الماضية على مختلف الأصعدة.



من ناحية أخرى، فقد أكدت الأزمة التي سببها انتشار وباء فيروس كورونا في الكويت مدى القوة التي يتمتع بها بنك بوبيان واستمراره في خدمة العملاء بنفس مستويات الأعوام الماضية ليحافظ البنك على تربعه على قمة خدمة العملاء في الكويت من خلال حصوله على جائزة مؤسسة «سيرفس هيرو» كأفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء للعام الحادي عشر على التوالي منذ عام 2010.



كما استمر البنك في دعم موارده البشرية من خلال الإعلان عن قبول أول دفعة في أكاديمية بنك بوبيان الرقمية وكذلك عن قبول دفعة جديدة من موظفيه في البرنامج الخاص بالحصول على درجة الماجستير بالتعاون مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا والذي أطلقه قبل 10 سنوات دعما لموارده البشرية، حيث يعتبر البنك الوحيد الذي يساهم في دعم ومساندة موظفيه للحصول على درجة الماجستير من خلال مجموعة من المحفزات المعنوية والمادية.



ومنذ عام 2012 حصل أكثر من 100 موظف وموظفة من موظفي البنك على درجة الماجستير من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا GUST في إطار البرنامج المشترك بين الطرفين والذي تنفذه أكاديمية اتقان التابعة للبنك.



كما وقع البنك اتفاقية تعاون وشراكة حصرية مع كل من كلية العلوم الإدارية وكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت في إطار مسؤوليته الاجتماعية لتطوير الكوادر الوطنية الشابة ودعمها في مختلف المجالات الحديثة، لاسيما التي تتعلق بالتكنولوجيا الرقمية.



تطوير الفروع



ذكر بنك بوبيان انه ضمن إطار خططه لتطوير منظومة فروعه المنتشرة في مختلف أنحاء الكويت لخدمة عملائه افتتح البنك مقر فرعه الجديد في منطقة المباركية والذي يهدف إلى خدمة عملاء البنك من الأفراد والشركات، كما افتتح البنك أيضا فرعين رئيسيين في منطقة صباح الأحمد كأول بنك يتواجد لخدمة العملاء إلى جانب افتتاح فرع آخر في منطقة العقيلة، كما أعاد افتتاح فرع مجمع الوزارات بحلته الجديدة.



«لنكن على دراية»



قدم بنك بوبيان وفي إطار مسؤوليته الاجتماعية الدعم الكامل لحملة (لنكن على دراية) التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت لتوعية المواطنين والمقيمين بالكثير من الأمور المصرفية.



أكبر حملة في الكويت



أطلق بنك بوبيان خلال الأشهر الماضية أكبر حملة على مستوى الكويت لتشجيع ومكافأة العملاء الذين تلقوا التطعيم بجوائز قيمة عبارة عن رحلات للخارج متضمنة كل التكاليف والنفقات وجوائز نقدية قيمة لأكثر من 20 فائزا حيث يمكن لجميع عملاء البنك المشاركة.