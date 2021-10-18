ذكر الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) علي سبت بن سبت بأن المكتب التنفيذي للمنظمة قد عقد اجتماعه الـ 160 في الكويت (عبر تقنية الاتصال المرئي) وذلك يوم أمس، برئاسة د.ناصر بن الحميدي الدوسري ممثل المملكة العربية السعودية في المكتب التنفيذي، التي لها رئاسة الدورة لعام 2021، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة.



وقد افتتح الاجتماع د.ناصر بن الحميدي الدوسري مرحبا بأعضاء المكتب التنفيذي، كما تقدم بالشكر الجزيل للأمانة العامة للمنظمة على الجهود والتحضيرات التي قاموا بها من أجل تسهيل سير أعمال الاجتماع.



وأضاف بن سبت أن الاجتماع خصص للنظر في مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2022.

كما تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ خطة تفعيل وتطوير نشاط المنظمة، بالإضافة إلى مناقشة بعض المواضيع ذات الصلة بأعمال المنظمة وتم اتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.