انعقد في جنيف أمس الاجتماع التمهيدي الأول من نوعه بين الرئيسين المشتركين في اللجنة الدستورية السورية، من جانب حكومة دمشق أحمد الكزبري، والمعارضة هادي البحرة، اضافة إلى المبعوث الأممي الخاص لسورية، غير بيدرسون، وذلك تحضيرا للجولة السادسة التي تنطلق اليوم. ونقلت صحيفة «الوطن» السورية الموالية عن مصادر ديبلوماسية القول إن وفد الحكومة وصل أمس الأول إلى جنيف.



وقالت مصادر مواكبة إن الجلسة الخاصة الأولى من نوعها، خصصت للاتفاق على عناوين المبادئ الأساسية التي ستتم مناقشتها.



بدوره، أعلن المكتب الإعلامي لوفد المعارضة إلى اللجنة الدستورية، أن المواضيع المناقشة تركزت حول تحديد مواعيد الدورات القادمة، ومناقشة خطة العمل وجدول زمني لعمل اللجنة، إضافة إلى جلسات هذا الأسبوع والصياغات الدستورية للمبادئ الأساسية في الدستور التي سيتم تقديمها ونقاشها، بحسب ما نقل موقع «عنب بلدي».



وقبيل الاجتماع التمهيدي بين الرئيسين المشتركين وبيدرسون، قال البحرة، إن الدورة السادسة الحالية ستناقش الصياغات المقترحة للمبادئ الأساسية في الدستور، وفقا لمنهجية العمل المتفق عليها.