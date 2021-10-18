حذرت منظمة الدفاع المدني «الخوذ البيضاء» في مناطق شمال غرب سورية، من أن معدل انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، والوفيات الناتجة عنه في محافظة ادلب وما حولها، لا يزال يسجل ارتفاعا، فيما يعاني القطاع الطبي من استنزاف مستمر بالكوادر والمنشآت بعد عمليات التدمير الممنهجة.



وأشارت المنظمة إلى أن العجز الحاصل في الاستجابة يرجع أيضا إلى النقص الكبير في عدد أسرة العناية المشددة، والبالغ عددها 173 سريرا، فيما يبلغ عدد المنافس 157 منفسة، وهي لا تغطي العدد الهائل من الإصابات اليومية، كما أن النقص الحاد في الأوكسجين يتجاوز 50% من الاحتياجات البالغة 2156 جرة سعة 40 لترا مغطى منها 1078 جرة فقط. وفي السياق، أطلق فريق «الاستجابة الطارئة» مبادرة لتأمين أسطوانات غاز «الأوكسجين» لمرضى فيروس «كورونا» في مخيمات النزوح في إدلب، والعمل على توفيرها إلى مسكن المريض والإشراف على عملية الاستفادة، في وقت يشهد فيه القطاع الصحي أزمة في تأمين «الأوكسجين» للمرضى. ويقول سراج علي، وهو منسق الحملة ومتطوع في فريق «الاستجابة الطارئة»، إن تفشي فيروس «كورونا» والمتحورات الجديدة بشكل متسارع بين المخيمات، دفع الفريق إلى إطلاق حملة لتأمين أسطوانات الأوكسجين لمرضى الفيروس. ويضيف بحسب موقع تلفزيون «سوريا»، أن الحملة تعتمد بشكل رئيسي على التبرعات المقدمة للفريق عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك تويتر واتسأب)، ويرتبط انتشار ونشاط المبادرة بحجم الدعم، ونحاول أن نستمر حتى آخر يوم في الجائحة.