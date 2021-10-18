يعقوب العوضي



تتطلع جماهير كرة اليد إلى لقاء قمة الجولة الرابعة من الدوري الممتاز والتي ستجمع القادسية (نقطتين) مع الكويت حامل اللقب (6 نقاط) في الـ 7:30 مساء على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم.

ويسبق اللقاء مباراة تجمع العربي (4 نقاط) مع برقان (نقطتين) في الـ 5:30.



ويعتمد مدرب الكويت هيثم الرشيدي على المحترف هيرناليز الى جانب عبدالعزيز الدوسري، ويعقوب اسيري، وصالح الموسوي، وعبدالرحمن البالول وعبدالله الغربللي.

وقد تماثل محترف الأبيض فرانكيس القطري من الإصابة التي لحقت به في بطولة كأس العالم للأندية في السعودية، حيث سيكون جاهزا لمواجهة الأصفر اليوم.



وفي المقابل، يدخل القادسية بقيادة المدرب الوطني وليد سالمين والذي يتطلع لتعويض خسارته أمام برقان في الجولة الماضية، ولديه المحترفان أحمد المقابي ومحمد حبيب من البحرين الى جانب عبدالعزيز سالمين، وناصر بوخضرا، وباقر خريبط، ومبارك الخالدي، وعبدالله العطية، وسعود جريد ومن خلفهم سلمان المزعل. ولن تكون مهمة الطرفين سهلة اذ تمتاز مبارياتهما بالقوة والندية وتقارب المستوى الفني.



الى ذلك، تشهد منافسات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى مباراتين على صالة الشهيد فهد الأحمد في الدعية، فيلعب في الـ5:30 الصليبخات (6 نقاط) مع الشباب (نقطتين)، فيما يلتقي في الـ 7:30 خيطان (4 نقاط) مع اليرموك



(6 نقاط).