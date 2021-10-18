كسر وست هام عناد إيفرتون وألحق به الهزيمة الأولى على ملعبه في الموسم الحالي بالتغلب عليه 1-0 أمس في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



ورفع «المطارق» رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف فقط أمام «التوفيز».



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما بين الفريقين في الشوط الثاني حتى سجل أنجيلو أوغبونا هدف الفوز لوست هام في الدقيقة 74.



والهزيمة هي الأولى لإيفرتون بملعبه على ستاد «غوديسون بارك» في مختلف البطولات هذا الموسم.



وأشاد مدرب تشلسي توماس توخيل، بحارس مرمى فريقه إدوارد ميندي بعدما لعب دورا حاسما في فوز فريقه على جاره اللندني برينتفورد



(1-0)، لينجح «البلوز» الحفاظ على موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي بفضل هدف الفوز الذي أحرزه بن تشيلويل، لكنه أيضا يدين بفضل كبير لجهود ميندي الذي تصدى للكثير من الفرص وحرم برينتفورد الوافد الجديد من التعادل.



وقال توخيل بعد الفوز: «لعب ميندي دورا حاسما للغاية في الحفاظ على نظافة شباكنا، انه حارس مرمى من الطراز العالمي وهو صاحب الفضل في فوزنا بهذه المباراة، لقد كان في منتهي القوة وقمة التركيز، وقدم أداء جيدا للغاية خاصة في آخر 20 دقيقة عندما تحولت المواجهة إلى مباراة كأس»، مضيفا: لقد اندفعوا كثيرا وتقدم عدد كبير منهم إلى منطقة جزائنا، ولم يكن بوسعنا منعهم من التسديد وخلق فرص كبيرة، ولا أعرف عدد الفرص التي أنقذها، وهو يقوم بذلك في كل أسبوع.



وتستكمل الجولة الثامنة اليوم بلقاء يجمع بين ارسنال وضيفه كريستال بالاس.