«لهذا أفضل حياة العزوبية»

? أليكس رودريغز، لاعب كرة القدم الأميركية السابق، يعلق على صورة له مع خطيبته السابقة كاميرون دياز، بينما هي تطعمه الفيشار في مكان عام.