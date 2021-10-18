«أقسم وقتي إلى أجزاء من 5 دقائق فقط، وأكثف كل مهمة لتتم خلال الدقائق الخمس»
? إيلون ماسك، يتحدث عن طريقته في تنظيم وقته بتكثيف تقسيم مهامه إلى 5 دقائق وتقسيم يومه إلى أجزاء مكونة من 5 دقائق.
«سألتها: بل كيف حالك أنت، مع كل هذه المسؤوليات العديدة؟!»
? رامي مالك، الممثل الأميركي، يحكي كيف فاجأ الأميرة البريطانية كيت ميدلتون بسؤاله عن حالها، بينما كانت هي تسأله عن حاله.
«أهدتني زوجتي ساعة يد، وهي تقول: أصبحت مقيدا بالوقت اعتبارا من الآن»
? رايان غوسلنج، الممثل الأميركي، عن أول هدية من زوجته، إيفا منديز، بعد أن صار أبا.
«أمي لم تكن لتوافق على حركة مي تو»
? جايمي لي كيرتس، الممثلة الأميركية، تقول إن جيل والدتها كان يعتبر التحرش الذكوري أمرا لا يستدعي الإدانة.
«لهذا أفضل حياة العزوبية»
? أليكس رودريغز، لاعب كرة القدم الأميركية السابق، يعلق على صورة له مع خطيبته السابقة كاميرون دياز، بينما هي تطعمه الفيشار في مكان عام.