عادت ممثلة ومخرج سينمائي روسيان يصوران أول فيلم في الفضاء إلى الأرض أمس الأحد بعد أن أمضيا 12 يوما في محطة الفضاء الدولية.



وأظهرت لقطات على التلفزيون الرسمي الروسي كبسولة الفضاء سويوز إم.إس-18 التي تقل أعضاء طاقم محطة الفضاء الدولية الروس رائد الفضاء أوليج نوفيتسكي والممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكو لدى هبوطها في السهول الشاسعة في قازاخستان ثم أفرادا على الأرض يساعدون أفراد الطاقم وقد علت الابتسامة وجوههم على الخروج من الكبسولة.



وقالت بيريسيلد بعد الهبوط: «أنا في مزاج حزين بعض الشيء اليوم»، مضيفة انها تأسف لمغادرة محطة الفضاء.