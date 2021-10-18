الحدث العالمي الأكثر تأثيراً في مجال التكنولوجيا للعام الجاري تستمر أعماله خمسة أيام في مركز دبي التجاري العالمي



افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس (الأحد) معرض جيتكس غلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي، الحدث العالمي الأكثر تأثيرا في مجال التكنولوجيا لعام 2021، ضمن دورته الـ 41 في مركز دبي التجاري العالمي.



وقد أكد سموه أهمية توقيت انعقاد الحدث التقني الكبير بهذا الحجم من المشاركة في وقت يواصل فيه قطاع المعارض والمؤتمرات في دبي نموه القوي في أعقاب تخطيه تداعيات جائحة كوفيد-19، وبدء التعافي العالمي.



وقال: «دبي تؤكد مجددا التزامها بدعم القطاعات الحيوية المسؤولة عن تشكيل المستقبل وفي مقدمتها قطاع التكنولوجيا.. مستمرون في تعزيز مستويات الثقة وتسريع معدلات النمو وتحفيز الابتكار بينما يستعد العالم للانطلاق بقوة مخلفا وراءه تبعات أزمة كبيرة أثرت على مختلف قطاعاته».



وأضاف: «نواصل العمل برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على ترسيخ شراكة دبي مع كبرى المؤسسات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا وكذلك الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، لاكتشاف مزيد من مجالات التعاون والشراكة لتقديم حلول فعالة تعالج التحديات العالمية الراهنة والمستقبلية، وترقى بنوعية حياة الإنسان وتضمن له غد أفضل».



وقام ولي عهد دبي بجولة في معرض جيتكس، رافقه فيها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، حيث اطلع سموه، ومرافقوه، على أبرز ما يقدمه الحدث الذي يضم للمرة الأولى ست فعاليات رئيسية تقام في موقع واحد، وهي: جيتكس غلوبال، وعالم الذكاء الاصطناعي، وجيتكس نجوم المستقبل، وقمة مستقبل بلوك تشين، وفعالية «فينتك سيرج»، ومؤتمر التسويق «ماركيتنج مينيا»، بمشاركة ما يزيد على 3،500 جهة عارضة من أكثر من 140 دولة.



واستمع إلى شرح من هلال سعيد المري، مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي، حول الشركات العالمية الكبرى المتواجدة في المعرض وتعد الأبرز في مجال تقنيات التحول الرقمي الرائدة ومن بينها: مايكروسوفوت، وإنتل، وهواوي، وديل تكنولوجيز، وأفايا، وسيسكو، وإريكسون، وتيم فيور، حيث توقف سموه في أجنحة عدد منها واطلع على أحدث ما تقدمه من حلول تقنية وابتكارات تسهم في تسريع التحول إلى البيئة الرقمية.



كما حرص سموه على زيارة أجنحة عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية المشاركة في المعرض الأكبر من نوعه في المنطقة، حيث اطلع على جناح «مدينة دبي للإنترنت» والذي تسعى من خلاله إلى تعزيز الشراكة مع شركات التكنولوجيا العالمية من مختلف الأحجام والتعريف بما توفره من مقومات تهيئ البيئة الأفضل لهذا القطاع الحيوي.



وتوقف سموه عند جناح مؤسسة «اتصالات» التي تشارك في جيتكس هذا العام تحت شعار «تمكين العصر الرقمي الجديد» إذ تلقي الضوء من خلال هذه المشاركة على سبل الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية في دفع معدلات نمو الاقتصاد الرقمي.



ويشكل جيتكس غلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي فعالية التكنولوجيا الرئيسية الوحيدة في العالم التي تستقطب خلال عام 2021 كبرى الشركات التقنية، وتستعرض أحدث التوجهات ومجالات الأعمال لمختلف القطاعات، بمشاركة مجموعة واسعة من شركات التكنولوجيا تتضمن شركة أمازون ويب سيرفيسز، وهوليت باكرد إنتربرايز، وهاني -ويل ولينوفو، وريد هات، واتصالات، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو).



وتركز تلك الشركات على قطاعات عديدة تشمل المدن الذكية والأمن السيبراني واقتصاد البيانات والتنقل والرعاية الصحية والاتصالات وغيرها.



ويلتزم جيتكس غلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي لعام 2021 بتطبيق معايير صارمة للوقاية من كوفيد-19، وهي المعايير التي أتاحت لمركز دبي التجاري العالمي تقديم بيئة تتميز بأفضل مستويات الأمان لاستضافة الفعاليات التجارية المباشرة، وتنظيم الفعاليات العالمية مع المحافظة على أعلى معايير الصحة والسلامة.