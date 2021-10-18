191 مصلى أنجزتها جمعية إحياء التراث الإسلامي صيانة وفرشا في مختلف أنحاء الكويت، بالإضافة الى بناء مسجدين، هذا ما أعلنه حمد الهملان - مراقب المشروع الوقفي الكبير بجمعية إحياء التراث الإسلامي في تصريح له حول أهم إنجازات المشروع.



وقال: هناك أوقاف تبنتها الجمعية من خلال المشروع الوقفي الكبير داخل الكويت مثل وقف بناء وترميم المساجد ووقف تعليم القرآن ووقف مكتبة طالب العلم ووقف إفطار الصائم ووقف ذبح الأضاحي ووقف الدرر النسائي، وأخرى خارج الكويت مثل وقف كفالة الأيتام ووقف كفالة الدعاة ووقف سقي الماء، وغيرها من الأوقاف.



وأوضح ان للجمعية، وخصوصا عبر مشروعها الوقفي الكبير تعاونا كبيرا مع مؤسسات الدولة، وقد قمنا بترميم العديد من المساجد بمدارس وزارة التربية، بالإضافة الى فرشها وصبغها، والتي بلغ عددها ما يقارب 191 مصلى، بالإضافة الى بناء مسجد بمنطقة العمرية، ومسجد بسكراب النعايم، حيث توجد جاليات عاملة بحاجة ماسة لهذه المساجد.



وعن آخر مشاريع الوقف الكبير التي سيتم تنفيذها، قال الهملان: إننا بصدد تنفيذ بعض الأعمال والمشاريع لخدمة المعاقين في الكويت من خلال وقف جديد باسم وقف ذوي الإعاقة يصرف من ريعه على فئة المعاقين، فنحن لبنة من لبنات المجتمع الكويتي الذي جبل على فعل الخير، وآثاره الخيرية في جميع أنحاء العالم، فبصمتنا واضحة في هذا المجال، كما أن لدينا «وقف إطعام الطعام»، وينفذ عبر إدارة لجان الزكاة ليكون رافدا قويا لمشروع «ولو بشق تمرة» الموجود أصلا، بحيث يصرف من ريعه على العمال في الشوارع وفي الحدائق العامة، وعمال التنظيف، ويتم من خلاله توفير وجبة الإفطار صباحا، وقد طرحنا هذا المشروع استشعارا من المجتمع الكويتي الخير لمدى أهمية دور هذه الفئة من العمال في حياتنا اليومية، وخصوصا في نظافة وتجميل المناطق.



وهذه المشاريع جميعها تأتي متوافقة مع التوجهات العامة في الدولة وتوجيهات مجلس الإدارة للعمل على توطين العمل الخيري، وإعطاء الأولوية للمشاريع داخل الكويت، وإنني أهيب بالإخوة المتبرعين الى مشاركتنا في هذه المشاريع التي يقوم بها المشروع الوقفي الكبير، فهي الرصيد الباقي ليوم التلاقي، فهو مشروع كبير من حيث الأجر بإذن الله تعالى، واستمرارا لجريان الحسنات بعد الممات.



وقال أتمنى من الإخوة في جميع القطاعات والمجالات المساهمة في هذه المشاريع ودعوة الناس للمشاركة فيها، حيث إنها مشاريع مباركة، وتعتبر رافدا من روافد مشاريع الجمعية الداخلية وتوطين العمل الخيري الكويتي. وحول اهتمام إدارة المشروع بالمرأة التي هي نصف المجتمع قال الهملان: بالنسبة للمشاريع التي تخدم فئة النساء فإن لنا عملا واهتماما خاصا بالنساء من خلال مشروع «وقف الدرر» الذي يعتبر من أهم وأكبر المشاريع التي تحارب تغريب المرأة، وإخراجها عن ديننا وعاداتنا وتقاليدنا، فهناك برامج تتبناها اللجنة النسائية من خلال هذا المشروع مثل المحاضرات والدروس والمسابقات الثقافية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، والتعريف بالإسلام، وغيرها من الأنشطة سواء التي تخدم فئة الفتيات أو فئة الأمهات وكبار السن وكذلك فئة الأطفال، حيث تم من خلال الوقفية دعم برنامج تربية الفتيات «العلوم الشرعية» ودعم برنامج النخبة لحفظ فقه السنة، وتجديد كتب قاعة التخريج بكلية الشريعة بجامعة الكويت بـ 117 كتابا وتجهيز 4 مصليات باللجان النسائية والمدارس، وتجهيز مكتبة دعوية لمراكز التنوير بالإسلام ويستطيع أي شخص أن يطلع عليها، وهذا المشروع العمل فيه بالكامل داخل الكويت.