د.ميساك: الاستثمار في التخفيف من مخاطرها وإستراتيجية وطنية لإدارة الأزمات والكوارث



أعلنت د.وجدان العقاب رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة ان حجم وتنوع الفعاليات على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية التي تشارك من خلالها «حماية البيئة» في الاحتفاليات العالمية بـ «اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث» يعكس مدى ما توليه لمضمون ورمزية هذه الفعاليات من اهتمام يتوافق مع مكانة وقيمة العلماء والخبراء المشاركين فيها ومن ثم لما يترتب عليها من توصيات دولية ملزمة في كثير من محاورها وخططها، مضيفة ان «يوم الثالث عشر من أكتوبر الجاري هو اليوم العالمي لحد من مخاطر الكوارث واليوم الرابع عشر من أكتوبر هو يوم البيئة وهو ما حدا بالجمعية الكويتية لحماية البيئة لأن تدمج المناسبتين في برنامج توعوي على مدى أسبوع خاصة ان الحد من مخاطر الكوارث مرتبط بالبيئة ارتباطا وثيقا ويؤثر أحدهما على الآخر».



وأشارت د.العقاب إلى ان الجهود المبذولة في مجالات الحد من مخاطر الكوارث تشاركية وتضامنية عالميا ومحليا تتداخل فيها الجهات الحكومية بصفاتها التنفيذية فضلا عن المنظمات المدنية بما لديها من خبرات وخبراء ومقدرتها على سرعة التواصل المجتمعي، مبينة ان «مشاركات جمعية البيئة بهذا الخصوص من خلال أسبوع كامل داخل الكويت وخارجها، فإقليميا في منطقة الخليج العربي وكذلك دوليا في الوطن العربي من خلال المشاركة في «ورشة عمل إقليمية حول استراتيجيات القدرة على المجابهة للمدن العربية وكانت من تنظيم مركز البيئة للمدن العربية بدبي وبدعم بلدية دبي ومنظمة المدن العربية والتي تمت مناقشة العديد من الاستراتيجيات في الدول العربية».



وواصلت رئيس جمعية البيئة: «لمجابهة الكوارث وتقليل آثارها الكارثية على البنى التحتية والأفراد شاركت الجمعية في حلقة نقاشية بعنوان (تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث) والتي نظمتها مؤسسة إبداع للبيئة والتنمية المستدامة وبالشراكة مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» والشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث (GNDR)، لافتة الى انه على الصعيد الإقليمي ايضا تشارك الجمعية الكويتية لحماية البيئة في الاجتماع التشاوري في المجموعة الاستشارية للمستشارين الإقليميين في الحد من المخاطر الكوارث والمزمع انعقاده يوم غد 18 الجاري.



وأوضحت د.وجدان العقاب: «جمعية البيئة ولتوالي مشاركاتها او لتنظيمها سابقا العديد من الفعاليات ذات العلاقة فقد تلقت من المنسق العام د.عماد الدين عدلي دعوة للمشاركة بتقنية زووم في الاجتماع التشاوري للمجموعة الرئيسية لمنظمات المجتمع المدني العربي في إطار التحضير للمنتدى العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث المنعقد في نوفمبر المقبل، مضيفة ان المجموعة الرئيسية لمنظمات المجتمع المدني العربي هي إحدى المجموعات الرئيسية التي شكلها مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث، (UNDRR ROAS) في أبريل 2018 في أول اجتماعات الشراكة العربية التي نظمها UNDRR بالقاهرة، وتشرف الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» برئاستها منذ تكوينها.



وبهذا الخصوص، شددت رئيس جمعية البيئة على ضرورة اهتمام برنامج الأمم المتحدة للحد من المخاطر في تسمية وتعريف نقاط وضباط الاتصال الموجودة في كل دولة عربية حتى يتم التعرف عليهم والتعاون معهم وفق ما تقتضيه الاتفاقيات والمعاهدات والحاجة إلى توحيد الصفوف في المجتمع الواحد، وأن يقدم المكتب لنقاط الاتصال قائمة بالجمعيات العاملة في هذا المجال في الدولة نفسها لتسهيل عملية التعاون، «فهناك العديد من الفعاليات والأنشطة التي يمكن أن يتشارك بها القطاعان الأهلي والحكومي مثل احتفالية اليوم العالمي للحد من المخاطر الذي يصادف الثالث عشر من أكتوبر واستغلاله في توعية المجتمع، حيث انه وفق إطار سنداي ودعوة الأمم المتحدة ان يتم الاحتفال بهذه المناسبة بمشاركة كافة الأطراف الحكومية ذات الاختصاص والقطاع الأهلي والخاص على حد سواء»، وفق ما يشير إليه البند السابع في ديباجة إطار عمل سنداي. ومع الاعتراف بالدور القيادي والتنظيمي والتنسيقي للحكومات، ينبغي لها أن تتواصل مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، كالمتطوعون وأوساط المهنيين، عند تصميم السياسات والخطط والمعايير وتنفيذها. وينبغي للقطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني التعاون والعمل على نحو أوثق، وكذلك الأوساط الأكاديمية والمؤسسات العلمية والبحثية».



وفي سياق متصل، وعلى النطاق المحلي، كشف أستاذ د.رأفت فهمي ميساك عضو الجمعية الكويتية لحماية البيئة والمدير التنفيذي لشركة الرؤية الكويتية لإدارة المشاريع البيئية ان اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث يحمل عنوان كبيرا وهو «الاستثمارات في التخفيف من مخاطر الكوارث»، لافتا الى دور الجمعية في رصد ومراقبة السيول، ففي أواخر شهر نوفمبر - أوائل شهر ديسمبر من العام 2018 رصدت الجمعية بحيرات مياه الأمطار باستخدام طائرة دون طيار طائرة درون من ارتفاع 200 متر، وفي الوقت نفسه كان فريق من الجمعية يقوم بقياس عمق البحيرات المنتشرة شرق مدينة صباح الأحمد السكنية باستخدام قارب مجهز بالتعاون مع إدارة الإطفاء. أخذا بعين الاعتبار مساحة بحيرات شرق مدينة صباح الأحمد السكنية (نحو 7 كم) وعمق المياه (3 م في المتوسط) تكون كمية المياه في البحيرات قرابة 21 مليون متر مكعب.



وتساءل د.ميساك: «هل من المقبول مائيا وبيئيا واقتصاديا واجتماعيا ان تجود السماء بكميات هائلة من مياه الأمطار تقدر بعشرات الملايين من الأمتار المكعبة، كما حدث في شهر نوفمبر من العام 2018 وفبراير من العام 1993 ونوفمبر من العام 1997 ونوفمبر من العام 2013 ولا تستغل بشكل أو آخر. هذه دعوة للجهات المعنية والخبراء، ربما شحن المياه الجوفية أحد أوجه الاستغلال أو تخزين مياه السيول في خزانات أرضية صورة من صور الاستغلال، مضيفا: على صعيد آخر نظمت الجمعية الكويتية لحماية البيئة يوم 20 أكتوبر 2020 ندوة الحد من مخاطر السيول في الكويت، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية عام 2020، تناولت الندوة المحورين التاليين (آليات الحد من مخاطر السيول بالكويت، والآثار الجيومورفولوجية والبيئية للسيول الفجائية بالكويت (دراسة حالة سيول نوفمبر 2018). وذكر: «قامت جمعية البيئة خلال البرنامج التلفزيوني البيئي التوعوي كل يوم كشتة - على الحدود برصد السيول بمنطقة الشقايا بالمنطقة المنزوعة السلاح بين الكويت وجمهورية العراق وتم تحديد الأماكن المعرضة لعمليات الانجراف المائي للتربة».