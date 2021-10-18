بيروت - خلدون قواص



أشار البطريرك الماروني ​بشارة الراعي​، إلى أن «في قلبنا غصة لما جرى في ​الطيونة​ و​عين الرمانة​ يوم الخميس الماضي، الذي أوقع ضحايا وجرحى»، واستنكر هذه الأحداث وما رافقها من مظاهر مسلحة، استعملت بين الإخوة في الوطن الواحد»، مشددا على أنه «على مجلس الوزراء أن يجتمع ويتخذ القرارات اللازمة، وعلى كل وزير احترام السلطة وممارسة سلطته باسم الشعب لا باسم النافذين».



وقال الراعي في عظته من بكركي ان «شباب ​لبنان​ ليسوا للتقاتل بل للتآخي، ليسوا للقتل والموت بل للنمو والحياة، ليسوا للتباعد بل للحوار، ليسوا للتجاهل بل للتعارف».

وأضاف: «أن الشباب المسيحيين مدعوون ليعرفوا حقيقة ​الإسلام​ وإيمانه وقيمه، والشباب المسلمين مدعوون ليعرفوا حقيقة ​المسيحية​ وإيمانها وقيمها. هذا هو جوهر العيش المشترك الذي يشكل ميزة لبنان ورسالته، والتعددية في الوحدة ثقافيا ودينيا.

فلنسهل لشباب لبنان المسيحيين والمسلمين عيش فرح الحياة، وتحقيق ذواتهم وأحلامهم، بما حباهم الله من مواهب وفكر وقيم وإمكانيات وروح وطنية».



وتابع: «ما أجملها عائلة واحدة على تنوعها في ذاك 17 أكتوبر 2019، عندما بدأوا ثورتهم الحضارية الخلاقة، وما أمر هذه الذكرى السنوية التي يلفها الحزن والحداد.

عائلات لبنان بكبارها وشبابها وأطفالها تعذبت وبكت بما فيه الكفاية، ومازالت تنتظر لتفرح بمستقبل أفضل وبالاستقرار. لهذا السبب كانت ​الثورة​ التي رأيناها وأردناها حضارية».

واعتبر أنه: «بدا للشعب فشل الجماعة السياسية في نقل لبنان من الهيمنة إلى الاستقرار، ومن ​الفساد​ إلى النزاهة، ومن القلق إلى الثقة، ومن الحوكمة الرديئة إلى الحوكمة الرشيدة.

انتفض الشعب بكل فئاته ومناطقه، وطالب بدولة وشرعية فاعلة وإصلاحات عميقة وجيش واحد وقرار وطني واحد، وبدت في بدايتها شفافة وسلمية وحضارية ومتحدة، ونحن كنا منذ اليوم الأول ولانزال إلى جانبها».



وختم بالقول: «إننا نرفض أن نعود إلى الاتهامات الاعتباطية والتجييش الطائفي والإعلام الفتنوي، وإلى الشعارات الجاهزة ومحاولات العزل وتسويات الترضية، وإلى اختلاق الملفات ضد هذا الفريق أو ذلك، واختيار أناس أكباش محرقة وإحلال الانتقام مكان العدالة».