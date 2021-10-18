بيروت - ناجي شربل



انفرد العهد بطل لبنان سبع مرات بصدارة الدوري العام اللبناني الـ 62 لكرة القدم، بفوزه على الحكمة بيروت الذي عانى خسارته الثانية 3 - 0 (الشوط الأول 2 - 0)، في المباراة التي جرت بينهما في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية في المرحلة الرابعة.

وسجل للعهد المدافع خليل خميس ومحمد قدوح (2).



وهذا الفوز هو الثالث للعهد وبه رفع رصيده الى 9 نقاط، والتعثر الثاني للحكمة الذي استقر رصيده على 6 نقاط.

وكانت المباراة باكورة المرحلة الرابعة بعد تأجيل مباراتين كانتا مقررتين الجمعة الماضي، بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد، وإعلان الحكومة الحداد العام على الضحايا يوم الجمعة.



ويمكن القول بأن العهد أظهر وجهه منافسا لاستعادة اللقب الذي دمغه بطابعه لسنوات قبل ان يكسر الانصار هذه الحلقة بإحرازه الثنائية الموسم الماضي.

في حين سيتمكن الحكمة من البقاء موسما جديدا في دوري الأضواء نسبة الى العروض التي يقدمها وانتزاعه النقاط من الفرق التي يتنافس معها على البقاء. وهو خسر حتى الآن أمام فريقين مرشحين للتنافس على اللقب هما الانصار والعهد.



وعلى خط مواز، شارفت أعمال تأهيل ملعب صيدا البلدي التي يقوم بها الاتحاد اللبناني لكرة القدم خواتيمها، تمهيدا لاستضافة لبنان مباراتين الشهر المقبل في المرحلتين الخامة والسادسة من المجموعة الأولى في تصفيات الدور الحاسم الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر. ويستضيف لبنان في 11 نوفمبر إيران متصدرة المجموعة، ثم في 16 منه الامارات.