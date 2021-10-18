حقق المنتخب الكويتي للزوارق السريعة المركزين الثاني والرابع في منافسات المرحلة الأولى من الجولة الثانية لبطولة العالم للزوارق السريعة (سباق القدرة والتحمل)، والتي ينظمها الاتحاد الدولي للزوارق السريعة UIM في إسبانيا حاليا، وقد استطاع الزورق (كويت B12) بقيادة مصطفى دشتي ومساعده أحمد أبل تحقيق المركز الثاني، وحقق الزورق (كويت B24) بقيادة بدر الدوسري ومساعده محمد العيسائي المركز الرابع وسط منافسة ساخنة ومثيرة.



من جانبه، أشاد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد علي الشمالي بما حققه المنتخب في المرحلة الأولى وبالجهود الكبيرة المبذولة من قبل رئيس وفد المنتخب محمد بركات والجهاز الفني والإداري ممثلا في عبداللطيف العماني وعادل الشريدة.