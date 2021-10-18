كشف استطلاع حديث للرأي أن كورونا أثرت على ما يبدو على الصحة النفسية لكثير من الألمان.

وبحسب الاستطلاع، الذي نُشر اليوم الاثنين، انخفض عدد المتفائلين في ألمانيا بشكل حاد حتى صيف هذا العام، في حين زاد الشعور بالتوتر أيضا بشكل كبير.

وأجرى معهد "بيلندي" لاستطلاعات الرأي مسحا شمل نحو ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و 79 عاما بتكليف من شركة التأمين "سويس لايف". وبحسب الاستطلاع، قال 24?? من الألمان إنهم متفائلون بلا تحفظ بشأن المستقبل. وفي المرحلة الأولى من الجائحة في ربيع 2020، كانت نسبة المتفائلين مرتفعة بشكل غير عادي، حيث بلغت 44%، بينما كانت تبلغ في عام ما قبل الأزمة 2019 نحو 37%.

ويفسر القائمون على الاستطلاع حالات الصعود والهبوط بافتراض أن بداية الجائحة تعني تجارب جديدة وأن العديد من الناس شعروا في البداية بمزيد من القدرة على تحديد مجريات الأمور خلال عملهم من المنزل مقارنة بمكان عملهم المعتاد.

ومع ذلك، ازدادت مشاعر التوتر خلال فترة الجائحة، حيث قال 26% من الألمان إنهم شعروا بالضغط في كثير من الأحيان، وكانت هذه النسبة أكثر بكثير مما كانت عليه في العامين الماضيين: في عام 2019 ذكر 15% أنهم يشعرون بالضغط، وفي ربيع 2020 بلغت نسبتهم 13%.

وفي الوقت نفسه تراجع تفاؤل الألمان فيما يتعلق بالماليات، حيث قال 43% من الألمان إن توقعاتهم المالية بشأن فترة الشيخوخة إيجابية، بينما بلغت نسبتهم العام الماضي 63%.