مصدر في "البترول الوطنية" : غير صحيح الفيديوهات المتداولة حول الحريق على مواقع التواصل الاجتماعي

أحمد مغربي

تمكنت فرق الاطفاء اليوم من السيطرة على الحريق الذي اندلع في وحدة إزالة الكبريت، في مصفاة ميناء الاحمدي.

وقالت مصادر لـ«الانباء» إن الوحدة جزء من المصفاة القديمة ولم تحدث في مشروع الوقود البيئي الجديد بالمصفاة.

وأعلنت شركة البترول الوطنية عن الحريق، مبينة أنه احدث اضراراً بوحدة إزالة الكبريت من النفط المتبقي «ARDS» في مصفاة ميناء الأحمدي، وتقوم فرق الإطفاء في المصفاة حاليا بالتعامل مع الحريق.

وقالت الشركة إنه تم عزل وحدة «ARD» رقم (42) وجميع الخطوط المؤدية لها، وما تزال فرق الإطفاء بالمصفاة تتعامل مع الحادث.

وأضافت أن ‏عمليات المصفاة وعمليات التصدير وعمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء لم تتأثر جراء الحريق.

ونفت المصادر صحة بعض الفيديوهات التي انتشرت حول الحريق وضخامته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شددت على ان الحريق محدود بالوحدة داخل المصفاة وادى الى اختناق عدد من عمالة المقاول ولم تسجل اي وفيات حتى الان.