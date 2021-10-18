قال النائب د.عبد الله الطريجي، إن مؤتمر تطوير الرياضة يأتي إيمانا منا بأهمية النهوض بمستوى الرياضة ورغبة منا بتحقيق حلم قد طال انتظاره وهو عودة رياضتنا إلى مكانتها الطبيعية.. إلى الانجازات ومنصات التتويج.

وأضاف خلال مؤتمر سبل تطوير الشأن الرياضي وتطبيق الاحتراف: تراجعنا كثيرا وبشكل مخيف حتى أصبح الجميع يتساءل ماذا حل بالرياضة الكويتية وما سبب الاخفاقات المتكررة وما سبب غياب الرغبة والطموح لتطوير الرياضة وإصلاح الخلل؟.

وتابع: لن يثنينا شيء عن بذل كافة الجهود الممكنة لإنقاذ الرياضة الكويتية وإرجاعها إلى عهد الانجازات التاريخية المشرفة.. نحن قادرون على تطوير الرياضة متى ما وجدت الرغبة الصادقة العمل.

ولفت إلى أنه سيتحقق هدفنا المنشود متى ما تحقق التعاون ما بين مجلس الأمة والحكومة وبتكاتف كافة المؤسسات والهيئات الرياضية والمعنيين بالرياضة.. وخير دليل على ذلك هو ما حدث عند رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.

من جانبه قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري، واجهنا تحديات كبيرة ولكننا لن نستطيع تحقيق تطوير المنظومة الرياضية إلا من خلال تعاون الجميع سواء جهات رياضية أو قطاع حكومي ومجلس الأمة لتطوير البنية التشريعية.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للرياضة لن تستطيع أن تحقق منفردة منظومة رياضية متكاملة.. لا بد أن تكون هناك بيئة رياضية مستدامة من خلال شراكة الجميع.

وفيما يخص تطبيق الاحتراف الكلي قال لدينا مراجعة متكاملة للاحتراف الجزئي حتى نصل إلى الاحتراف الكلي والحكومة في صدد القيام بإجراءاتها بهذا الشأن من خلال لوائح تنظم هذا الأمر.

وبدوره قال مدير عام هيئة الرياضة حمود فليطح: الرياضة التنافسية هي صناعة.. ويجب الاستفادة من الدول المتقدمة التي وصلت وحجزت مكاناً لها في تصفيات كأس العالم.