لإيجاد منظومة رياضية متكاملة وفق جدول زمني ونتائج محددين

دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى إيجاد منظومة رياضية متكاملة وفق جدول زمني محدد ونتائج محددة بحيث إذا تحققت النتيجة استمر المسؤول في مكانه وإذا لم تتحقق يترجل عن موقعه ويأتي مكانه أحد الكويتيين الأكفاء.

وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر "سبل تطوير الشأن الرياضي وتطبيق الاحتراف": في الدول المتقدمة رياضيا نجد أن هناك رؤيا وجدولا زمنيا وأهدافا محددة ومعلن عنها من قبل الأطراف المعنية ويعمل الجميع كفريق واحد للوصول إليها فإذا تحققت يتم مساندتهم وإذا لم تتحقق يتم معالجة هذا الخلل سواء بالعنصر البشري أو بالعناصر المادية الأخرى.

وقال الغانم: النظريات والرؤى التي طرحت في المؤتمر تحتاج إلى تطبيق وتحويلها لواقع عملي ملموس يستفيد منه الرياضيون، مشيرا إلى أن إقامة هذا المؤتمر بوجود نخبة من الرياضيين والوزراء السابقين والنواب واللاعبين السابقين والمخضرمين فرصة ذهبية لترجمة الرؤى التي لن يختلف عليها كثيرا.

وأضاف: "مشكلتنا ليست الحديث عن الحلول بل تحويل هذه الحلول النظرية إلى واقع.. وإن كان هناك تشريع يجب أن يخرج من مجلس الأمة فأنا واثق كل الثقة بأن هناك أغلبية كافية مع الحكومة لتمرير أي تشريع تحتاجه الرياضة والرياضيون".

واستدرك: لا أعتقد أن مشكلتنا بالتشريع فمن كان في فريق رفع الإيقاف الرياضي الجائر والظالم على الكويت والذي تسبب بتأخرنا في مراتب عديدة يتذكرون أننا عندما احتجنا لتشريع استطعنا بأقل من أسبوع إنجازه بالاتفاق مع (الفيفا) واللجنة الأولمبية الدولية.

ولفت إلى أنه إذا كان المطلوب تشريع لإنشاء أندية تجارية أو خصخصة الأندية وما إلى ذلك فهناك تشريعات موجودة بالمجلس. وتستطيع الحكومة التقدم بمشروع قانون وهذا أيسر وأسهل ويكون مراجع من قبل الجهات القانونية في الحكومة ولا أعتقد أنه ستكون هناك مشكلة في إقرار القانون بمجلس الأمة، لافتا إلى أنه يجب أن تكون هناك منظومة رياضية لها خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تكون واضحة للجميع ويتم تطبيقها.

وقال: دول مجلس التعاون الخليجي انتقلوا من المراكز الأخيرة إلى المراكز المتقدمة التي كنا نتبوأها في السابق عندما كان لدينا نوع من التنظيم الذي لم يعد يتناسب مع العصر والوضع الحاليين.

وختم قائلا: كرياضي قبل أن أكون رئيسا لمجلس الأمة استفيد من كل كلمة تقال ويدي بيدكم ولن ندخر جهدا في كل شيء يمكن أن نقوم به في سبيل رفع شأن الرياضة الكويتية.