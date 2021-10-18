العلاجات البيولوجية للصدفية من أكثر العلاجات الفعالة

أكثر من 125 مليون شخص مصاب بالصدفية في جميع أنحاء العالم

حنان عبد المعبود

أكد رئيس قسم الامراض الجلدية في مستشفى الجهراء ومدير برنامج البورد الكويتى للأمراض الجلدية د.محمد العتيبي، ان الاحصائيات العالمية تشير إلى أن نسبة الإصابة بالصدفية في العالم تتراوح بين (١%) إلى (٤%) ، وان أكثر من ١٢٥ مليون شخص مصاب بالصدفية في جميع أنحاء العالم، منوها إلى أنها تصيب الجنسين بدون تمييز في مختلف الاعمار الا ان هناك زيادة في اصابة البالغين اكثر من الأطفال.

وقال العتيبي في تصريح خاص لـ"الأنباء": ان العلاج البيولوجي من أحدث العلاجات الفعالة لمرض الصدفية ويستخدم للمرضى الذين يعانون من الصدفية المتوسطة او الشديدة التي لا يمكن السيطرة عليها مع العلاجات الأخرى.

وأضاف ان الصدفية عبارة عن مرض جلدي شائع مزمن وعادة ما يكون على هئية بقع حمراء محددة مختلفة الاحجام بارزة عن سطح الجلد تغطيها قشور فضية اللون.

وذكر د.العتيبي ان اي جزء من الجسم معرض للإصابة بالصدفية ولكن هناك مناطق في الجسم تظهر فيها الصدفية اكثر من غيرها مثل الكوع والركبة واسفل الظهر وكذلك الرأس والاظافر.

وقال"ولابد من تأكيد ان مرض الصدفية غير معدي والوراثة تلعب دورا مهما في الإصابة بالمرض. ولكن المعروف حاليا انه مرض متعدد العوامل الوراثية وقد يظهر تحت تأثير بعض المرسبات للمرض مثل الحالات المناعية والنفسية والتغيير المناخي وايضا بعض الأدوية.

وأضاف د العتيبي انه في السنوات الأخيرة اثبتت الدراسات والأبحاث العلمية ان مرضى الصدفية اكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والسكري وايضا وجد ان فيتامين(د) اقل في مرضى الصدفية عن الاصحاء.

واختتم مشددا على أن مرض الصدفية غير معدي ولا يمنع المريض( في معظم الحالات ) من التمتع بحياة عادية ومباشرة جميع اعماله ونشاطاته اليومية والاجتماعية.