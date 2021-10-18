تدعو لافتة معلقة على غرفة في إسبانيا من يدخلها لإطلاق العنان لدموعه إذ كتب عليها "ادخل وابك" في حين كُتب على أخرى "أنا أيضا أعاني من القلق".

وفي أحد أركان تلك الغرفة هواتف وقائمة بأسماء عدد من الأشخاص، بينهم أطباء نفسيون، يمكنك الاتصال بهم والحديث معهم إذا كنت تشعر بالكآبة والإحباط.

ويمكن لأي شخص أن يأتي إلى "غرفة البكاء" التي تقع في بناية بقلب مدريد. ويهدف المشروع للتخلص من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمتاعب النفسية وبالبكاء وطلب المساعدة.

وقال جون نيلسوم وهو طالب سويدي يعيش في العاصمة الإسبانية "فكرة رائعة حقا أن تتصدى لمشكلات الصحة النفسية. من العيب أن تبكي في إسبانيا مثلما هو الحال في العديد من الدول".