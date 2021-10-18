زار خطيب الأميرة ماكو،كي كومورو، والديها اليوم الاثنين قبيل إتمام الزواج الذي أثار الجدل والمقرر في وقت لاحق من هذا الشهر، فيما التقى الخطيبان للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام وسط اهتمام إعلامي كبير.

وذكرت وكالة "كيودو" للأنباء أنه خلال اللقاء في قصر أكاساكا إستيت، يُعتقد أن كومورو 30/ عاما/ قد أوضح لوالد خطيبته ولي العهد الياباني الأمير فوميهيتو وزوجته الأميرة كيكو رده بشأن نزاع مالي لم يتم حله يتعلق بوالدته، والذي أدى إلى تأجيل زواجه من الأميرة ماكو لما يقرب من ثلاثة أعوام.

وعاد خطيب الأميرة الذي كان زميلا لها في الجامعة إلى اليابان الشهر الماضي من الولايات المتحدة، حيث يعمل في مكتب محاماة منذ تخرجه من كلية الحقوق. ويعتقد أيضا أنه أخبر والدي الأميرة عن حياته في نيويورك، حيث يخطط هو والأميرة للاستقرار بعد زواجهما في 26 تشرين أول/أكتوبر الجاري.

وقدم كبير أمناء مجلس الوزراء، هيروكازو ماتسونو، تهنئة الحكومة بالزواج المرتقب، قائلا في مؤتمر صحفي: "نعرب عن خالص تمنياتنا لسنوات عديدة قادمة من السعادة والازدهار الأكبر للعائلة الإمبراطورية".

كان كومورو قد عاد إلى اليابان في أواخر أيلول/سبتمبر للمرة الأولى منذ مغادرته إلى نيويورك في آب/أغسطس 2018 للدراسة في كلية الحقوق بجامعة فوردهام. وحصل على درجة دكتوراه في القانون في أيار/مايو هذا العام.