ذكرت بلومبرج نيوز استنادا لأرقام داخلية في وثيقة لدى نتفليكس أن قيمة مسلسل "لعبة الحبار" أو (سكويد جيم) الذي تبثه الشبكة، وهو أكبر مسلسل من إنتاجها الأصلي، تقدر بما يقارب 900 مليون دولار.

وفي المسلسل المثير المؤلف من تسع حلقات يلعب متنافسون يمرون بضائقة مالية ألعاب أطفال لكن لها تبعات مميتة سعيا للحصول على جائزة قدرها 45.6 مليار وون (38.58 مليون دولار). ويثير المسلسل ضجة في العالم منذ بداية بثه في سبتمبر أيلول وأصبح محل اهتمام عالمي.

وذكرت بلومبرج أن إنتاج المسلسل تكلف فقط نحو 21.4 مليون دولار.

ووفقا للتقرير الذي استندت إليه بلومبرج في تقديراتها مساء أمس السبت، فقد شاهد 132 مليونا دقيقتين على الأقل من المسلسل في أول 23 يوما من إصداره.

ولم ترد نتفليكس بعد على طلبات من رويترز للتعليق على تقرير بلومبرج.