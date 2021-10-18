أعلنت السطات في ولاية فيكتوريا الأسترالية، اعتزامها إنهاء الإغلاق يوم الخميس المقبل، لتسدل بذلك الستار على أطول فترة إغلاق مرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد في العالم في مدينة ملبورن عاصمة الولاية، والذي دام لـ262 يوما.

وذكرت شبكة (9 نيوز) الإخبارية الأسترالية أنه من المقرر بدء سريان تخفيف القيود عند حلول الساعة 11:59 من ليل الخميس المقبل، حيث من المتوقع أن يكون أكثر من 70% من سكان الولاية قد تلقوا التطعيم ضد (كوفيد-19) بشكل كامل.

وقال رئيس حكومة الولاية دانييل أندروز "إن الحكومة ستخفف القيود المرتبطة بتفشي كورونا بشكل أكبر مما كان مخططا له في خارطة الطريق"، معللا ذلك بكون سكان الولاية "قد أبلوا حسنا في الحصول على اللقاحات بشكل سريع"، على حد تعبيره.

يشار إلى أنه وفقا للقرار الجديد، سينتهي حظر التجوّل وتُلغى القيود على التنقل داخل ملبورن، التي يسكنها نحو 5 ملايين شخص، لكن لن يكون مسموح لهم مغادرة المدينة دون تصريح، فيما سيُسمح بدخول ما يصل إلى 10 زوار للمنازل يوميا.